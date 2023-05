© Foto: picture alliance / Zoonar | Alexander Limbach



Nvidia bleibt zwar nach der atemberaubenden Umsatzprognose der absolute Spitzenreiter im KI-Rennen, ist aber nicht das einzige Unternehmen, das von der Euphorie an der Wall Street profitiert. Wer ist der Nächste?

Die Nvidia-Aktie schloss den gestrigen Handelstag über 24 Prozent im Plus, nachdem der Chipgigant eine über den Erwartungen der Wall Street liegende Umsatzprognose abgegeben hatte. Die Nachfrage nach KI-Chips boomt. Aber auch andere Namen an der Wall Street könnten im Zuge des KI-Booms große Gewinne verzeichnen.

Advanced Micro Devices-Titel haussierten im Schatten der Nvidia-Rallye. Auch AMD stellt Grafikprozessoren her, die den meisten generativen KI-Tools zugrunde liegen. Die Investmentbank Raymond James bezeichnet AMD in einer Kundenmitteilung als "unterbewertetes Unternehmen im Bereich KI/ML" und rechnet bis zum Jahresende mit weiteren Aktiengewinnen.

Brad Lin, Analyst bei der Bank of America, hebt den Chiplieferanten Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) für Kunden als "Hauptnutznießer" hervor. Die Aktien sähen attraktiv aus und befinden sich laut dem Analysten am unteren Ende ihrer historischen Spanne. Lin geht davon aus, dass Nvidia allein für etwa zehn Prozent der Einnahmen des Unternehmens verantwortlich sei. Auch Needham betont die günstige Bewertung der Aktie und sagte, dass der Markt der Aktie nicht die Anerkennung zuteil werden lasse, die sie für ihre "einzigartige" KI-Position verdiene.

Es gibt aber auch unbekanntere Unternehmen, die derzeit noch unter dem Radar der Anleger fliegen. In einer kürzlichen Mitteilung an seine Kunden hob Needham Monolithic Power Systems als "Under-the-Radar"-Unternehmen hervor, das künftig ein erhebliches Wachstum verzeichnen dürfte.

Needham sieht auch Marvell Technology als einen potenziellen KI-Gewinner: "Im Allgemeinen sollte Marvell Technology vom Gesamtwachstum in den Bereichen KI und Cloud profitieren, und wir glauben, dass das Unternehmen weiterhin führend im Siliziumsegment für Rechenzentren sein wird", zitiert CNBC die Analysten.

Die Bank of America hat außerdem Broadcom als einen der am "meisten unterschätzten KI-Werte nach dem Chip-Deal mit Apple" bezeichnet und das Kursziel der Aktie angehoben. "Wir bekräftigen die Kaufempfehlung für Broadcom aufgrund dieser verbesserten Sicherheit und separat aufgrund seiner stark unterschätzten/übersehenen Position als führender Anbieter von kundenspezifischen KI-Computing- und Switching-Silizium", so Analyst Vivek Arya.

Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion