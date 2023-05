Köln (ots) -Ganz Fußball-Deutschland blickt gespannt auf den letzten Spieltag der Bundesliga am Samstag, 27. Mai. Gerade die Vereine aus Nordrhein-Westfalen stehen vor wegweisenden Spielen. Borussia Dortmund feiert im eigenen Stadion bei einem Sieg die deutsche Meisterschaft, Schalke 04 und der VfL Bochum kämpfen gegen den Abstieg in die 2. Liga.Der WDR ist hautnah dabei und begleitet den spannungsgeladenen Fußballtag. Das WDR Fernsehen sendet ab 17:15 Uhr (Abpfiff der Spiele ca. um 17:20 Uhr) eine 30-minütige Sondersendung von "WDR aktuell".WDR 2 sendet von 14:00 bis 18:00 "Liga Live" - die ARD Bundesliga-Konferenz mit Sven Pistor. "WDR aktuell" zum Spieltag wird es auch bei WDR 4 geben. Das Saisonfinale wird natürlich auch online auf wdr.de und sportschau.de begleitet.Sollte Borussia Dortmund die Meisterschaft gewinnen, wird der WDR am Samstagabend und Sonntag umfangreich berichten.Pressekontakt:WDR KommunikationTel: 0221.220-7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5518847