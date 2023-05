Vom 4. bis 6. Juni wird Igloo Coolers erstmalig auf dem Markt für Europa, den Nahen Osten und Afrika (Europe, Middle East and Africa, EMEA) auf der ISPO Munich 2023 in Halle 4, Stand Nr. 408 ausstellen. Igloo ist Teil der Dometic Group und eine in den USA ansässige Marke, die bereits seit 75 Jahren neue, innovative Kühlprodukte auf den Markt bringt. Auf der ISPO München wird die Marke eine große Auswahl an Produkten vorstellen, darunter auch Kühlgeräte, die aus recycelten Materialien hergestellt werden.

Juan Vargues, President und CEO der Dometic Group, erklärt: "Seit Dometic Igloo übernommen hat, hat sich eine echte Partnerschaft zwischen unseren beiden Marken entwickelt, die die Verbraucher in den kommenden Produktlinien sehen werden. Wir freuen uns sehr, dass Igloo auf der diesjährigen ISPO München, einer der größten Sportmessen der Welt, zum ersten Mal in der EMEA-Region vertreten sein wird."

Neben einer Auswahl an Produkten wird Igloo sein Video zum 75-jährigen Jubiläum präsentieren, in dem das Erbe der Marke vorgestellt wird von der Herstellung des ersten Wasserkühlers aus Metall im Jahr 1947 bis zur Erfindung der ikonischen Playmate-Kühlbox im Jahr 1971 und den unzähligen revolutionären Produkten, die im Laufe der 75-jährigen Geschichte der Marke entwickelt wurden.

Im Rahmen seines Debüts auf der ISPO München wird Igloo am Sonntag, den 4. Juni um 15:00 Uhr (CEST) ein Event an seinem Stand veranstalten, bei dem Medien und Messebesucher die Gelegenheit haben, als Erste die Produkte von Igloo direkt vor Ort zu begutachten.

Über die Marke Igloo:

Igloo wurde 1947 in einer einfachen Metallwerkstatt gegründet und hat die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und spielen, maßgeblich verändert. Was damit begann, sauberes Wasser auf Baustellen bereitzustellen, entwickelte sich schnell zu äußerst funktionalen, erstklassigen Kühltruhen. Die Produkte von Igloo machten die Outdoor-Familienfreizeitbewegung des 20. Jahrhunderts möglich. Plötzlich war es ein Kinderspiel, am Wochenende mit den Kindern zu zelten, und Autoreisen quer durchs Land wurden zu einem festen Bestandteil der Sommerferien.

Igloo beschäftigt 1.200 Mitarbeiter und ist stolz darauf, eine 1,8 Millionen Quadratfuß große Anlage mit drei Gebäuden in Katy, Texas, sein Zuhause zu nennen. Mit über 500 Produkten, die bei Tausenden von Einzelhändlern rund um den Globus erhältlich sind, können wir uns mit gutem Gewissen als die Nummer eins unter den Kühlboxenherstellern der Welt bezeichnen.

Und dabei haben wir unser ursprüngliches Ziel nicht aus den Augen verloren: Produkte zu entwickeln, die das Streben nach Glück (wie auch immer Sie es definieren) unterstützen. Wir arbeiten daher auch weiterhin jeden Tag hart daran, innovativ zu sein, Produkte zu entwickeln und es Ihnen zu erleichtern, hinauszugehen, hart zu arbeiten und noch mehr Spaß zu haben.

Igloo gehört seit 2021 zu Dometic, einem Weltmarktführer im Bereich mobiles Wohnen.

