Der chinesische Photovoltaik-Hersteller setzt bei seinem Produkt "Hi-MO 7" auf M10-Wafer und die hocheffizienten HPDC-Zellentechnologie. Das neue Modul, was auf der SNEC präsentiert wurde und auch auf der Intersolar in München zu sehen sein wird, ist vor allem für Photovoltaik-Kraftwerke gedacht und ergänzt das Produkt "Hi-MO 6", was für Dachanlagen bestimmt ist.Longi hat auf der in dieser Woche stattfindenden Messe SNEC in Shanghai sein neuestes Modul präsentiert. Das "Hi-MO 7" basiere auf der HPDC-Technologie und verfüge über eine Leistung von 580 Watt. Die Effizienz des auf M10-Wafern basierenden ...

