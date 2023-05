DJ WOCHENVORSCHAU/29. Mai bis 4. Juni (22. KW)

=== M O N T A G, 29. Mai 2023 - Märkte/Börsenfeiertag Schweiz, Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Südkorea, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq D I E N S T A G, 30. Mai 2023 *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 1Q *** 09:00 CH/BIP 1Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungsstatement bei Veranstaltung "Perspektiven Rheinisches Revier", Mönchengladbach 09:30 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Auftakt-Pk zum Deutschen Sparkassentag, Hannover *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit Mai *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai 19:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Monetary Policy & Outlook Webinar der National Association for Business Economics 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 2Q - DE/Urteilsverkündung im Cum-Ex-Verfahren vor dem Landgericht Wiesbaden M I T T W O C H, 31. Mai 2023 *** 01:50 JP/Industrieproduktion April *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Mai *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April 08:00 DE/Erwerbstätigkeit April 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 1Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q *** 09:30 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Deutscher Sparkassentag, u.a. mit Reden von Bundeskanzler Scholz (13:15) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (15:20) Hannover *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai *** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung des Financial Stability Review 2023 *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Mai 10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Mai *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 EU/Handel mit Russland 1Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,1-prozentigen Bundesanleihe über 3 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.11.2029 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai - NO/Treffen der Nato-Außenminister (bis 1.6), Oslo - SK/Frankreichs Präsident Macron, Rede zur Zukunft der EU D O N N E R S T A G, 1. Juni 2023 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Mai 07:30 FR/Remy Cointreau SA, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 CH/Handelsbilanz April *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April *** 09:30 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Deutscher Sparkassentag, u.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Lagarde (11:30) und Bundesfinanzminister Lindner (12:30) Hannover *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai 10:00 DE/Adesso SE, HV 10:00 DE/Traton SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai 11:00 DE/Encavis AG, HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 US/Bauausgaben April *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai *** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 16:30 CH/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Teilnahme an BIZ-Panel, mit BIZ-Chef Carstens und Bundesbankvorständin Mauderer 19:00 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Monetary Policy & Outlook Webinar der National Association for Business Economics 20:05 CA/Lululemon Atheltica Inc, Ergebnis 1Q - NO/Abschluss des Treffens der Nato-Außenminister (seit 31.5), Oslo - US/Finanzministerin Yellen , Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses zu den jüngsten Bankenzusammenbrüchen - US/Finanzministerin Yellen, Anhörung zu den Bankenzusammenbrüchen im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses F R E I T A G, 2. Juni 2023 *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 08:00 DE/Tarifbindung in Deutschland *** 08:45 FR/Industrieproduktion *** 09:00 AT/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 10:00 DE/Ceconomy AG, Capital Markets Day 10:00 DE/Hypoport SE, HV 10:00 DE/Leoni AG, HV 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Treffen der Allianz für Transformation, Berlin - EU/Rat der Telekommunikationsminister - EU/Ratingüberprüfung für Belarus (Moody's); Finnland (Moody's); Großbritannien (Fitch); - Märkte/Börsenfeiertag Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2023 09:07 ET (13:07 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.