DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 27. Mai bis Dienstag, 30. Mai vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 28. Mai 2023 - TR/Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen Amtsinhaber Erdogan und Herausforderer Kiliçdaroglu M O N T A G, 29. Mai 2023 - Märkte/Börsenfeiertag Schweiz, Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Südkorea, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq D I E N S T A G, 30. Mai 2023 *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 1Q *** 09:00 CH/BIP 1Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vq/+0,8% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: +3,8% gg Vj 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungsstatement bei Veranstaltung "Perspektiven Rheinisches Revier", Mönchengladbach 09:30 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Auftakt-Pk zum Deutschen Sparkassentag, Hannover *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit Mai *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April Geldmenge M3 PROGNOSE: +2,1% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 98,6 zuvor: 99,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -4,1 zuvor: -2,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -17,4 Vorabschätzung: -17,4 zuvor: -17,5 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 99,0 zuvor: 101,3 19:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Monetary Policy & Outlook Webinar der National Association for Business Economics 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 2Q - DE/Urteilsverkündung im Cum-Ex-Verfahren vor dem Landgericht Wiesbaden ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

