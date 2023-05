© Foto: Smart Investor



Hinter dem sperrigen Namen "Beteiligungsgesellschaften" verstecken sich Chancen für uns Anleger bei robusten Unternehmungen, die es wie Warren Buffett machen. Die besten Tipps dazu in der neuen Smart Investor-Ausgabe!



Titelstory in der neuen Smart Investor-Ausgabe Juni 2023:

Beteiligungsgesellschaften - Spezialisten am Werk

Traditionell greift Smart Investor in der Juni-Ausgabe das Thema Beteiligungsgesellschaften auf. Mit Gunter Burgbacher, dem Initiator und Portfoliomanager des AFB Global Equity Select, des einzigen reinrassigen Fonds für Beteiligungsgesellschaften, führen wir ein ausführliches Interview. Ferner werden die Big Caps und interessante Nischenplayer unter den deutschen Beteiligungsgesellschaften vorgestellt. Dazu gibt es die große Übersichtstabelle mit allen wichtigen Kennzahlen. Schließlich stellen Felix Schleicher und Markus Walder von der VAA Value Advisors GmbH vier internationale Holdings mit Value-Charakter vor.

Währungen - Über Dollar, Euro, Bitcoin und Gold

Nicht umsonst gelten Währungsspekulationen als jene Königsdisziplin, um die Privatanleger in der Regel einen großen Bogen machen. Smart Investor nimmt das Zusammenspiel von Dollar und Euro, aber auch Rubel, Schweizer Franken und norwegischer Krone genauer unter die Lupe. Zudem wird analysiert, welche Auswirkungen von geopolitischen Machtverschiebungen auf die Währungsräume und den heimischen Aktienmarkt ausgehen.



Healthcare - Gesundheit hoch im Kurs

Das heimische Small- und Mid-Cap-Segment kann mit interessanten Unternehmen aus dem weit gefassten Bereich "Gesundheit" aufwarten. Smart Investor präsentiert fünf vielversprechende Einzelwerte entlang der gesamten medizinischen Wertschöpfungskette. Zudem erläutert Dr. Daniel Koller das Portfolio der Schweizer BB Biotech AG.

Turnaround - Drei attraktive Perlen

Aus einer größeren Auswahl an Kandidaten hat Smart Investor zwei Mischkonzerne und eine vormals gehypte "Datenkrake" selektiert, denen man auf mittelfristige Sicht den Turnaround zutrauen kann. Nähere Hintergründe und Details zu den Werten aus Hongkong, den USA und Großbritannien finden Sie im neuen Heft.

Malaysia - eine Alternative zu China?

Das Land ist mit seiner multiethnischen Bevölkerung wie ein Mikrokosmos Asiens. Kautschuk, Tropenhölzer und Tee dominieren die Wirtschaft Malaysias schon lange nicht mehr. Stattdessen ist das Land längst zu einem der führenden Hersteller von Halbleitern und elektrotechnischen Erzeugnissen geworden.

Lebenslektionen vom Gentleman-Investor

Anlässlich des Erscheinens seines neuen Buches befragte Smart Investor Dr. Markus Elsässer über die entscheidenden Lektionen eines erfüllten Lebens - ein Blick über den Tellerrand des Tagesgeschäfts.

Die perfekte Welle

Elliott-Wellen-Analyst Dietrich Denkhaus gibt den Lesern im Gespräch mit Smart Investor einen Ausblick für die Zukunft von DAX und Gold, der es in sich hat. Bitte anschnallen!

Dies und noch vieles mehr im neuen Smart Investor 6/2023.

Text: Ralf Malisch, Smart Investor