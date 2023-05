Nvidia Aktie dank KI-Hype im Höhenflug - 400 Dollar-Marke in Schlagdistanz

Einen Tag nach dem Höhenflug bleibt die Nvidia Aktie gefragt. Mit rund 381 Dollar kostet ein Anteilsschein im Vergleich zum Vortag fast ein halbes Prozent mehr. Am Donnerstag waren die Aktien des Chipherstellers dank einer unerwartet starken Prognose um über 24 Prozent gestiegen. Die Euphorie rund um die Künstliche Intelligenz (KI) respektive ChatGPT hält damit weiter an und beflügelt einen ganzen Sektor. Höchster Tagesgewinn eines börsennotierten Konzerns - Nvidia Aktie übertrifft Apple Ein starker Ausblick des Unternehmens hat dem Chiphersteller Nvidia am Donnerstag den höchsten Tagesgewinn eines börsennotierten Konzerns beschert (210 Milliarden Dollar). Damit übertrifft der Konzern den bisherigen Apple-Rekord. Nvidia ist mit rund 940 Milliarden Dollar sechsmal so hoch an der Börse bewertet wie etwa SAP.

In den ersten drei Monaten des Jahres konnte der Umsatz Nvidias mit Technik für Rechenzentren auf 4,28 Milliarden Dollar zulegen (+14 Prozent).

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

