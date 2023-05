Wird das ein 100 Prozent-Comeback - https://tinyurl.com/48tjpf7x Diese aussichtsreiche Biotech-Aktie sollten Sie kennen. Wie nachhaltig sind die aktuellen Höchststände am Aktienmarkt - Greiff capital-Vorstand Volker Schilling erklärt im Interview mit wallstreet:online TV, warum er weiter bullish bleibt. Die Historie habe gezeigt, dass auf alte Höchststände auch immer wieder neue Höchststände folgen, so Schilling. Die oft kritisierte fehlende Marktbreite im S&P 500 - der aktuelle Aufschwung ist im Wesentlichen von wenigen großen Tech-Unternehmen getragen - sieht Schilling nicht als großes Problem. Es könnte sogar ein Vorteil sein, wenn sich bei den Top-Unternehmen eine gewisse Rotation einstellt. Wie viele Unternehmen von der Inflation in den vergangenen Monaten sogar profitieren konnten, und wo der Markt sich derzeit irrt und warum er fest von einer Zinspause der Fed ausgeht: Jetzt das komplette Interview ansehen!