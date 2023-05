Plug Power Inc. hat einen bedeutenden Schritt gemacht, indem es drei Vereinbarungen in Europa für seine Elektrolyseure, die grünen Wasserstoff produzieren, abgeschlossen hat. Mit den Partnern Ardagh Glass Limmared AB, Hydro Havrand und der APEX-Gruppe sollen die Elektrolyseure erstmals in industriellen Anwendungen wie Glasproduktion, Aluminiumrecycling und Stahlherstellung eingesetzt werden. Laut Andy Marsh, CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...