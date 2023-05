Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4363/ Christoph Peschek ist Ex-Geschäftsführer des SK Rapid, Jetzt-Geschäftsführer von Blau-Weiss Linz und Donaustädter wie ich. Wir plaudern über den Heimatbezirk und Christophs sportlichen Weg als Kicker bei u.a. SV Essling und OMV Stadlau, Erfolge als Schulsprecher, die weit über die Schule hinausgingen und später als Jugendbeauftragter in Donaustadt. Danach wurde er in den Landtag und Gemeinderat gewählt und fungierte ls Lehrlingssprecher der Wiener SPÖ. 2013 folgte der teilweise Wechsel in den Sport als Vizepräsident des SK Rapid Wien, 2014 dann die Niederlegung der politischen Funktionen und 2015 die Übernahme der Geschäftsführung des SK Rapid, 2023 startete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...