Dezentral, sicher, aber langsam: Für Ex-Ethereum-Entwickler Christoph Jentzsch steckt die Blockchain voller Möglichkeiten. Bis wir sie alle nutzen können, ist aber noch eine Menge Arbeit nötig. Ein Interview über technische Versäumnisse, unbeabsichtigte Kurssteigerungen und Konkurrenten. Christoph Jentzsch war beteiligt an der Geburt einer der bislang erfolgreichsten Blockchains: Ethereum. 2014 und 2015 arbeitete er als Entwickler mit an dem Netzwerk. Seitdem hat sich Ethereum stark verändert, nicht zuletzt durch sein Mitwirken. Schließlich war Christoph der Kopf hinter The DAO, jener Dezentralen Autonomen Organisation (DAO), die das Netzwerk 2016 zur Aufspaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...