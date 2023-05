Kupfer: Kurzfristig angeschlagen, langfristig eine Riesenchance

Anzeige / Werbung

Die globale Konjunktur wird sich in diesem Jahr eher schleppend entwickeln. So geht das Institut der deutschen Wirtschaft für die USA in diesem Jahr nur von einem Wachstum von 0,75 Prozent aus. Für die Eurozone wird ein noch geringerer Anstieg von 0,5 Prozent erwartet. Japan wird vermutlich wie im Vorjahr um ein Prozent zulegen und einzig in China wird mit einem Plus von vier Prozent ein kräftigeres Wachstum erwartet.

Die globale Konjunktur wird sich in diesem Jahr eher schleppend entwickeln. So geht das Institut der deutschen Wirtschaft für die USA in diesem Jahr nur von einem Wachstum von 0,75 Prozent aus. Für die Eurozone wird ein noch geringerer Anstieg von 0,5 Prozent erwartet. Japan wird vermutlich wie im Vorjahr um ein Prozent zulegen und einzig in China wird mit einem Plus von vier Prozent ein kräftigeres Wachstum erwartet.

Selbst wenn die Zahlen am Jahresende etwas besser hereinkommen sollten als es jetzt erwartet wird, so liegt dennoch auf der Hand, dass die schwächere Nachfrage nach Industriemetallen einen wesentlichen Grund dafür darstellt, dass die Preise von Kupfer, Nickel und Co. derzeit recht niedrig sind.



Der aktuelle Mix aus schwachen Konjunkturdaten, hohen Zinsen und einem starken US-Dollar spricht kurzfristig nicht für steigende Rohstoffpreise und so wundert es nicht, dass die Terminkontrakte für Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink derzeit niedriger sind als vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022.