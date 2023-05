Von Financial Times und Statista zum zweiten Mal in Folge als tonangebend im Kampf gegen den Klimawandel eingestuft

Sims Limited (ASX: SGM), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft, wurde in die Liste "Financial Times 2023 Asia-Pacific Climate Leaders" aufgenommen, das zweite Mal, dass dem Unternehmen diese Auszeichnung zu Teil wurde. Sims Limited gehörte zu den 275 Unternehmen auf der prestigeträchtigen Liste, die Unternehmen hervorhebt, die über einen Zeitraum von fünf Jahren echte Senkungen ihrer Treibhausgasemissionen im Verhältnis zu ihren Einnahmen erreicht haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230526005347/de/

FT-Statista Climate Leaders 2023 logo (Graphic: Business Wire)

Im zweiten Jahr in Folge haben die Financial Times und Statista die öffentlich zugänglichen Angaben von mehr als 2.000 Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum ausgewertet, um die Liste der Climate Leaders Asia-Pacific zusammenzustellen. Die Liste enthält Unternehmen, die zwischen 2016 und 2021 die größte Reduktion ihrer Kernemissionsintensität d. h. ihrer Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen im Verhältnis zum Umsatz erreicht haben und weitere klimarelevante Verpflichtungen eingegangen sind (wie beispielsweise CDP-Offenlegungswerte und Transparenz bei Scope-3-Emissionen).

"Als Unternehmen mit dem Ziel, eine Welt ohne Abfall zu schaffen, um unseren Planeten zu erhalten, ist es für uns eine Ehre, für unsere Leistungen im Bereich des Klimaschutzes und unsere Bemühungen zur Verringerung der Emissionen in unseren Betrieben ausgezeichnet zu werden", so Alistair Field, Chief Executive Officer und Managing Director bei Sims Limited. "Wir sind der festen Überzeugung, dass ein entschiedenes Vorgehen beim Klimaschutz von entscheidender Bedeutung ist, um die Welt zu schaffen, in der wir alle leben möchten und die wir künftigen Generationen hinterlassen wollen. Daher nehmen wir unsere Rolle in diesem Prozess sehr ernst."

Die Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen ist eine entscheidende Komponente der Dekarbonisierungspläne von Sims Limited. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen sein Ziel der Kohlenstoffneutralität um 12 Jahre vorverlegt und damit sein Engagement für die Dekarbonisierung des eigenen Betriebs unter Beweis gestellt. Im Jahr 2023 folgen die nordamerikanischen Geschäftsbereiche von Sims Limited den Geschäftsbereichen in Großbritannien, Neuseeland, Indien und Europa und unterstützen 100 Prozent erneuerbaren Strom.

Das Unternehmen, ein Unterzeichner des Global Agreement on Climate Policy Engagement, belegte außerdem Platz 14 auf der Corporate Knights Global 100 List of the World's Most Sustainable Companies 2023 und einen Platz unter den Top 100 der As You Sow 2023 Carbon Clean200 Liste.

Sims Limiteds Nachhaltigkeitsbericht enthält weitere Informationen über die Anstrengungen und Erfolge des Unternehmens bei der Dekarbonisierung sowie über den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert, den es schafft. Eine vollständige Darstellung der 2023 Climate Asia-Pacific Liste finden Sie unter https://www.ft.com/reports/asia-pacific-climate-leaders.

Über Sims Limited

Sims Limited wurde 1917 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und ein Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft. Sims Limited beschäftigt fast 5000 Mitarbeiter an mehr als 200 Standorten in 15 Ländern. Ziel des Unternehmens ist es, eine Welt ohne Abfall zu schaffen, um unseren Planeten zu erhalten. Dies spornt uns an, ständig innovativ zu sein und neue Lösungen in der Kreislaufwirtschaft für Verbraucher, Unternehmen, Regierungen und Gemeinden auf der ganzen Welt anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.simsltd.com.

Über die Financial Times Climate Leaders Asia-Pacific Liste

Die Financial Times Climate Leaders Asia-Pacific Liste wurde erstmals 2022 veröffentlicht. Die Studie wurde von Statista, einem unabhängigen Beratungsunternehmen, durchgeführt, das die Emissionsangaben von mehr als 2.000 Unternehmen mit Hauptsitz in der asiatisch-pazifischen Region untersucht hat. Um in die Liste aufgenommen zu werden, mussten die Unternehmen zwischen 2015 und 2020 ihre Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Verhältnis zum Umsatz reduziert haben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230526005347/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren

Ana Metelo

Director, Investor Relations

ana.metelo@simsmm.com



Ansprechpartner für die Medien

Réal Hamilton-Romeo

Global Head, Communications and Marketing

real.hamiltonromeo@simsmm.com