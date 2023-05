Die Anmeldung zum Jahresgipfel der Patient Safety Movement Foundation ist abgeschlossen

Die Anmeldung für den 10.jährlichen World Patient Safety, Science Technology Summit ist jetzt abgeschlossen. Dieser Präsenzgipfel anlässlich des 10-jährigenBestehens der gemeinnützigen Organisation findet vom 1.-2. Juni in Newport Beach in Kalifornien statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230526005377/de/

Annual World Patient Safety, Science Technology Summit (Photo: Business Wire)

"Wir sind sehr ermutigt durch die Resonanz, die wir für unseren ersten Präsenzgipfel seit Covid-19 erhalten haben", sagte Dr. Michael Ramsay, CEO der Patient Safety Movement Foundation. "Viele Organisationen haben durch die Covid-19-Pandemie einen erheblichen Rückschlag erlitten, aber ich glaube, dass dieser Gipfel der perfekte Weg ist, um wieder auf Kurs zu kommen. Wir haben ein unglaubliches Programm für unser 10-jähriges Jubiläum zusammengestellt, mit renommierten Rednern aus der ganzen Welt, darunter Präsident Bill Clinton, Dr. Don Berwick, Dr. Neelam Dhingra, Sir Liam Donaldson, Dr. Peter Pronovost, Dr. Jannicke Mellin-Olsen, Dr. Michael Durkin und Dr. Anthony Staines. Außerdem kommen Patienten und Familien zu Wort, die von vermeidbaren medizinischen Fehlern betroffen sind."

Weitere Informationen über den 10.jährlichen World Patient Safety, Science Technology Summit und künftige Veranstaltungen finden Sie unter https://psmf.org/events.

ÜBER DIE PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

Die AEBP sind für Krankenhäuser kostenlos online verfügbar. Krankenhäuser werden ermutigt, sich formell zu NULL vermeidbaren Todesfällen zu verpflichten, und Unternehmen der Gesundheitstechnologie werden gebeten, den Open Data Pledge zu unterschreiben und ihre Daten zur Verfügung zu stellen, damit prädiktive Algorithmen entwickelt werden können, die Fehler ermitteln, bevor diese tödliche Folgen haben. Der jährliche World Patient Safety, Science Technology Summit der Stiftung bringt alle Interessengruppen zusammen, einschließlich Patienten, Anbieter im Gesundheitswesen, Medizintechnikunternehmen, staatliche Arbeitgeber und private Kostenträger. Die PSMF wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter psmf.org.

