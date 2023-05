Der weltweite Alkoholkonsum steigt langfristig an - seit 1990 beträgt das Plus 70 %. Besonders in aufstrebenden Ländern wie China und Indien wird immer mehr getrunken. Davon profitieren einige weniger Getränkegiganten, die eine Vielzahl bekannter Marken unter sich aufteilen. Asahi Group Holdings Der erste dieser Giganten ist der hierzulande wenig bekannte japanische Brauereikonzern Asahi Group Holdings (WKN: 853764). Mit Marken wie Tiskie, Pilsner Urquell, Grolsch, Asahi und Peroni wurde im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...