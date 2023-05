Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) -Als offizieller Partner der 76. Ausgabe des weltberühmten Festival de Cannes (https://www.festival-cannes.com/en/) begeisterte Campari, (http://www.campari.com/) die Ikone der Cocktailkultur, durch eine Reihe von Veranstaltungen, die die unvergesslichen Kreationen der Mixologie und der Filmindustrie feierten.Die Campari Lounge im Palais des Festivals war der Mittelpunkt des Geschehens. Hier wurden die Schauspieler von La Chimera und eine Live-Podcast-Aufnahme mit der Hauptdarstellerin von Firebrand, Alicia Vikander, empfangen, und das alles vor dem Hintergrund des Roten Teppichs und der Croisette, die beide von der Lounge aus zu sehen sind. Die ikonische rote Präsenz von Campari war auch an der Croisette von Cannes zu spüren, mit Veranstaltungen am Palais de Stephanie Beach, am Barriére Beach und im Martinez Hotel, einschließlich der Afterparty für den Wettbewerbsfilm Black Flies.Jeder Moment, der von Campari veranstaltet wurde, brachte das zum Leben, was Campari-Cocktails und Kino gemeinsam haben: Ikonen im Herzen, die das Erlebnis über das Erwartete hinausheben.ZWEI UNVERGESSLICHE WOCHEN VOLLER EREIGNISSENeben der Ausrichtung von Partnerveranstaltungen war ein Höhepunkt für Campari während des Festivals die Discover Red-Veranstaltung; ein Abend, der von der kultigen roten Aperitifmarke kuratiert wurde und den Gästen unvergessliche Kreationen von Christian Sinicropi, Chefkoch mit zwei Michelin-Sternen, und Tommaso Cecca, Chef-Barkeeper von Camparino in Galleria, bot. Der Abend begann mit einem Aperitif in Anwesenheit des Stars von May December, Charles Melton, und des legendären Schauspielers Luke Evans, gefolgt von einem Cocktail-Pairing-Erlebnis, das von Christian und Tommaso kuratiert wurde.Kein Star-Event wäre komplett ohne den viralen Celebrity-Content-Creator und Stammgast auf dem Roten Teppich, Cole Walliser, der vor allem für seine Zeitlupenaufnahmen von Stars bei hochkarätigen Veranstaltungen bekannt ist und die Discover Red-Gäste wie Alessandra Ambrosio eingefangen hat.Während des gesamten Festivals verwandelten sich die Campari Lounge und der Palais de Stephanie Beach in den Schauplatz von Afterpartys für die unvergesslichen Kreationen des 76. Festival de Cannes. Am Strand empfing Campari die Darsteller von Black Flies, darunter Tye Sheridan und Direktor Jean-Stéphane Sauvaire, zu einem Abend, an dem der Erfolg der Premiere gefeiert wurde. Campari veranstaltete auch einen Aperitif in der Lounge mit der Besetzung von La Chimera, einschließlich Isabella Rossellini, gefolgt von einer Afterparty am Palais de Stephanie Beach.The Hollywood Reporter hat eine besondere Ausgabe seines Flaggschiff-Podcasts, Awards Chatter, live aus der Campari Lounge bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes (Cannes International Film Festival) aufgezeichnet. Zu hören war ein von Campari gesponsertes Einzelinterview mit Alicia Vikander und dem Executive Editor of Awards von THR, Scott Feinberg.Campari war stolz als Sponsor der Variety Golden Globes Party zu fungieren, auf der die einflussreichsten Stars, Creator und Executives zu Gast waren. An dem Abend waren Cate Blanchett, Charles Melton, Tye Sheridan und Shaunette Renée Wilson anwesend. Die Gäste genossen eine Auswahl der berühmtesten Cocktails der Welt an einer Campari-Bar.Auf der After-Party der Premiere von THE IDOL servierte Campari (http://www.campari.com/) seine kultigen Getränke an einer unübersehbaren Bar und lud die Gäste ein, eine weitere unvergessliche Kreation zu feiern. An der Veranstaltung nahmen neben einer Reihe von weltbekannten Schauspielern auch die Darsteller Abel Tesfaye (The Weeknd) und Lily Rose-Depp teil.Campari war nicht nur Gastgeber für die Filmstars, sondern auch für die Jury Un Certain Regard, darunter John Reilly, Emilie Dequenne und Davy Chou. Sie kamen für eine Aperitivo-Stunde und die amerikanischen Schauspieler Tyler Hoechlin und Ian Bohen für einen Aperitif.Campari veranstaltete auch Events, die in der Kinobranche verwurzelt sind und die Leidenschaft und die Stars des Kinos feiern. Stampede Ventures und EST Studios veranstalteten einen Abend in der Campari Lounge, um die unvergesslichen Kreationen der aufregenden asiatischen Kinowelle zu feiern. Der Abend versammelte asiatische und AAPI-Executives, Distributoren und Prominente in einem gemeinsamen Raum.Campari war erneut Gastgeber für Breaking Through The Lens (BTTL), eine Organisation, die sich für eine gerechtere Filmindustrie einsetzt, indem sie Regisseure mit marginalisiertem Geschlecht an Finanzmittel heranführt. Nach der ersten erfolgreichen Zusammenarbeit beim Festival de Cannes 2022 veranstaltete die Initiative in diesem Jahr ein von der angesehenen Wendy Mitchell moderiertes Medien-Panel mit Vordenkern aus der Branche, darunter Frederic Boyer, künstlerischer Direktor von Tribeca; Shruti Haasan, Schauspielerin und Aktivistin in The Eye; Mounia Wissinger, Marketingleiterin bei Protagonist, sowie Molly Manning Walker, Autorin und Direktorin von How To Have Sex, der beim diesjährigen Festival in der Kategorie Un Certain Regard uraufgeführt wurde.An einem Abend, der der Kreativität und Leidenschaft von Campari gewidmet war, trafen sich fünf der weltbesten Barkeeper zu CAMPARI: Celebrating Unforgettable Creations. Jeder Barkeeper kreierte seine eigenen, einzigartigen Cocktails, die von Camparino in Galleria serviert wurden. Im Mittelpunkt eines jeden dieser Cocktails stand der Glamour der Croisette von Cannes, die Essenz des prestigeträchtigsten Filmfestivals der Welt und die Magie des Kinos, alles untermauert durch den kultigen roten Aperitif Campari.Julka Villa, Leiterin des globalen Marketings der Campari-Gruppe, erklärt: "Wenn wir auf diese zwei Wochen zurückblicken, ist es erstaunlich zu sehen, an welchen Veranstaltungen wir teilgenommen haben: von der Betreuung von A-List-Stars in unserer Campari Lounge über das Sponsoring glamouröser Veranstaltungen an der Croisette bis hin zu den kultigen Campari-Cocktails und dem außergewöhnlichen Service von Camparino in Galleria und natürlich unserem eigenen unvergesslichen Abend im Martinez Hotel. Bei jeder Veranstaltung war es unser Ziel, die Gäste zu inspirieren und in die Welt des internationalen Kinos einzutauchen, und zwar durch die rote Linse von Campari und auf dem Niveau, das man von Campari und dem Festival de Cannes erwartet. Jetzt freuen wir uns auf das nächste Jahr!"Für weitere Informationen folgen Sie bitte den Social Media-Kanälen von Campari @campariofficial.CampariCinema Cannes2023 FestivalDeCannes EnjoyResponsiblywww.campari.com https://www.youtube.com/EnjoyCampari https://www.facebook.com/Campari (https://www.facebook.com/Campari) https://instagram.com/campariofficialPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2086373/Alessandra_Ambrosio.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2086374/Charles_Melton.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2086375/Awards_Chatter_Podcast_sponsored_by_Campari.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2086376/Variety_Golden_Globes_Party_Sponsored_by_Campari.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2086377/Black_Flies___Tye_Sheridan.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-abspann-fur-zwei-wochen-unvergesslicher-kreationen-inspiriert-von-campari-beim-76-festival-de-cannes-301835564.htmlPressekontakt:Harriett Osborne,campari@hkstrategies.com & 07854338623Original-Content von: Campari Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089232/100907234