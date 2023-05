In dieser Episode nehmen wir gemeinsam mit Cyrus de la Rubia unser Finanzsystem auseinander. Er ist Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank und geht mit uns der Frage nach, wie sich unser System in Zukunft ändern könnte. Wenn es ums Geld geht, denken wir nicht nur an Banken. Die meisten Zahlungen funktionieren ohnehin automatisiert und digital und nicht immer sind dafür Banken überhaupt notwendig. Über Dienste wie Paypal lässt sich in Sekunden Geld digital versenden und Blockchains eröffnen ein ganz neues Finanzsystem, das komplett ohne Geldinstitute oder andere Mittelsmänner auskommen soll - unser Geld wird also ...

