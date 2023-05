Australien und die USA entwickeln gemeinsam kritische Rohstoffe

Anzeige / Werbung

Australien und die USA werden im internationalen Wettbewerb um eine ausreichende Versorgung mit kritischen Rohstoffen in Zukunft zusammenarbeiten. Beide Staaten haben ein Abkommen geschlossen, das den Titel "Klima-, kritische Mineralien- und saubere Energiepakt" trägt. Der australische Premierminister, Anthony Albanese, bezeichnete den Pakt bei der Beratung im Parlament als ein "ehrgeiziges" Projekt.

Oberstes Ziel von Australien und den Vereinigten Staaten ist, die nachhaltige Versorgung und Verarbeitung kritischer Mineralien in beiden Staaten zu fördern und zu sichern. "Hier geht es darum, eine enorme Chance für Australien zu schaffen, und ich kann nur unterstreichen, wie bedeutsam das ist", erklärte Premier Albanese gegenüber Medienvertretern nach einem Gipfeltreffen der Quad-Gruppe, der neben Australien und den USA auch Indien und Japan angehören, vor wenigen Tagen im japanischen Hiroshima.



Auch die Regierung der USA hob in einem Statement des Weißen Hauses hervor, dass das Abkommen die Verfügbarkeit kritischer Mineralien in beiden Ländern verbessern soll. Geschehen soll das durch wechselseitige Investitionen. Um sie zu erleichtern, soll auch die Zusammenarbeit der Finanzsektoren der beiden Länder verbessert werden. Ein wichtiges Element der Strategie werden dabei die staatlichen Finanzierungsstellen, beispielsweise die U.S. Export-Import Bank und die Export Finance Australia, darstellen.