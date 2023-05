Wenn zwei sich selbst ins Abseits stellen, freut sich der Dritte

Anzeige / Werbung

Wenn die Elektromobilität nicht scheitern soll, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Sind diese nicht gegeben, wird das Vorhaben zwangsläufig scheitern. Eine dieser Bedingungen ist, dass die für die Elektromobilität benötigten Schlüsselrohstoffe alle in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Dies gilt vor allem für das Lithium, denn ohne Lithium keine Batterien und ohne Batterien keine Elektrofahrzeuge.

Klar ist auch, dass wenn genügend Lithium zur Verfügung stehen soll, auch mit der Erschließung der abbaufähigen Vorkommen frühzeitig begonnen werden muss. An dieser Stelle ist derzeit insbesondere in Mittel- und Südamerika sehr viel Sand im Getriebe, denn der Rohstoffnationalismus einzelner Länder führt nicht dazu, dass weitere Projekte schneller entwickelt werden, sondern die bereits in der Entwicklung befindlichen Liegenschaften plötzlich nicht mehr bearbeitet werden.



Jüngste Beispiele in dieser Hinsicht sind Chile und Mexiko. In Mexiko hat der mexikanische Präsident den Lithiumabbau im vergangenen Jahr verstaatlicht und damit den Eigentümern von Bergbaukonzessionen mit Lithiumpotenzial das Recht auf die Erschließung und den Abbau des Lithiums entzogen.