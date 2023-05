PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan noch vor Bekanntgabe des Endergebnisses der Präsidentenwahl in der Türkei zum Sieg beglückwünscht "Mit Präsident Erdogan, dem ich zu seiner Wiederwahl gratuliere, werden wir weiter voranschreiten", schrieb Macron am Sonntagabend auf Twitter. "Frankreich und die Türkei haben gemeinsam immense Herausforderungen zu bewältigen." Macron nannte als Stichworte die Rückkehr des Friedens nach Europa, die Zukunft der euro-atlantischen Allianz und das Mittelmeer.

Erdogan hatte sich zuvor noch vor Auszählungsende zum Wahlsieger erklärt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur kam er nach Auszählung von knapp 99 Prozent der Stimmen auf 52 Prozent, Herausforderer Kemal Kilicdaroglu auf 48 Prozent. Der Oppositionsführer Kilicdaroglu räumte seine Niederlage indirekt ein. Rund 61 Millionen Menschen waren in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen. Wahlberechtigte in Deutschland und anderen Ländern haben bereits abgestimmt. Am Sonntag jährten sich auch die regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013./rbo/DP/zb