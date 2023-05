FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Zahlungsausfall der USA ist wohl in letzter Minute vermieden worden. In der Folge versucht sich der Dax wieder an der Charthürde von 16 000 Punkten: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Pfingstmontag rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Feiertagshandels 0,1 Prozent höher auf 15 998 Punkte. In der Nacht war er sogar bereits bis auf 16 066 Punkte nach oben taxiert worden.

US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, erklärten am Samstag (Ortszeit) in Washington, sie hätten eine vorläufige Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze für eine Zahlungsfähigkeit bis 2025 erreicht. Das Vorhaben muss noch vom Kongress abgesegnet werden. Ohne Anhebung hätte laut dem US-Finanzministerium Anfang Juni ein Zahlungsausfall gedroht.

In der Hoffnung auf diese Einigung hatte sich der Dax bereits am Freitag zeitweise wieder auf 16 008 Punkte erholt. Die Vorwoche blieb mit einem Minus von 1,8 Prozent letztlich aber schwach. Charttechnisch gibt es im Dax zunächst zwei Orientierungsmarken mit 16 000 Punkten und der Oberkante einer Kurslücke bei 16 143 Punkten. Darüber thront bei 16 331 Punkten das jüngste Rekordhoch./ag/zb