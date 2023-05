FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - 16 000 PUNKTE BLEIBEN DIE HÜRDE - Ein Zahlungsausfall der USA ist wohl in letzter Minute vermieden worden. In der Folge versucht sich der Dax wieder an der Charthürde von 16 000 Punkten: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Pfingstmontag rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Feiertagshandels 0,1 Prozent höher auf 15 998 Punkte. In der Nacht war er sogar bereits bis auf 16 066 Punkte nach oben taxiert worden. US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, erklärten am Samstag (Ortszeit) in Washington, sie hätten eine vorläufige Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze für eine Zahlungsfähigkeit bis 2025 erreicht. Das Vorhaben muss noch vom Kongress abgesegnet werden. Ohne Anhebung hätte laut dem US-Finanzministerium Anfang Juni ein Zahlungsausfall gedroht.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag von Hoffnungen auf einen Durchbruch im US-Schuldenstreit profitiert und sind mit deutlichen Gewinnen ins Wochenende gegangen. Laut einem Bericht der "New York Times" scheinen die Unterhändler von Demokraten und Republikaner einer Einigung nahe zu sein und hätten bereits mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs begonnen. Aktuelle Konjunkturdaten fielen insgesamt besser als erwartet aus. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Anstieg von 1,00 Prozent bei 33 093,34 Zählern. Daraus resultierte für die abgelaufene Woche ein Verlust von einem Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,30 Prozent auf 4205,45 Punkte. Der Nasdaq 100 setzte seine Vortagesrally fort und gewann letztlich 2,58 Prozent auf 14 298,41 Punkte. Damit schaffte der technologielastige Index ein Wochenplus von 3,6 Prozent.

ASIEN: - NIKKEI DEUTLICH IM PLUS; CSI UND HANG SENG LEICHT IM MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte unterschiedlich auf die sich abzeichnende Einigung im US-Schuldenstreit reagiert. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende rund ein Prozent und baute damit die Gewinne weiter aus. Schwach entwickeltet sich dagegen der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai. Dieser verlor zuletzt 0,60 Prozent, nachdem er vergangene Woche bereits an Boden verloren hatte. An derBörse der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es leicht nach unten.



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

