DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Dänemark, Norwegen, Österreich und der Schweiz findet wegen Pfingstmontag kein Handel statt. In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Spring Bank Holiday geschlossen. In den USA bleiben die Börsen wegen Memorial Day geschlossen. in Südkorea findet wegen Buddhas Geburtstag kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Nach ihrer Grundsatzeinigung im Schuldenstreit haben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, den Gesetzentwurf zur Abwendung eines Zahlungsausfalls am Sonntag fertiggestellt. "Dies sei ein weiterer wichtiger Schritt", sagte Biden in Washington. Er appellierte an beide Kammern des Kongresses, der Vereinbarung zuzustimmen. McCarthy zeigte sich zuversichtlich, dass der Kompromiss trotz skeptischer Stimmen in beiden Parteien die notwendige Mehrheit bekommt.

"Die Vereinbarung schafft die Gefahr eines katastrophalen Zahlungsausfalls vom Tisch, schützt unsere hart erarbeitete und historische wirtschaftliche Erholung und repräsentiert einen Kompromiss, was heißt, niemand hat alles bekommen was er wollte", sagte Biden bei einem kurzen Auftritt vor Journalisten im Weißen Haus.

Biden und McCarthy hatten am Samstag nach wochenlangen erbitterten Verhandlungen eine Grundsatzeinigung im Schuldenstreit erzielt. Nach Angaben des Weißen Hauses sprachen sie am Sonntag miteinander und legten ein letztes Mal Hand an den Entwurf.

McCarthy rief die Abgeordneten des Repräsentantenhauses für eine Abstimmung über das Abkommen am Mittwoch nach Washington zurück. Eigentlich hat die Kongresskammer eine Sitzungspause bis zum 5. Juni.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.028,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.222,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.392,50 +0,4% Nikkei-225 31.233,73 +1,0% Schanghai-Composite 3.217,34 +0,2% Hang-Seng-Index 18.692,95 -0,3% +/- Ticks Bund -Future 133,21 -13 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.983,97 +1,2% DAX-Future 16.018,00 +0,9% XDAX 15.986,95 +0,9% MDAX 26.991,28 +0,8% TecDAX 3.228,18 +1,3% EuroStoxx50 4.337,50 +1,6% Stoxx50 4.027,71 +1,4% Dow-Jones 33.093,34 +1,0% S&P-500-Index 4.205,45 +1,3% Nasdaq-Comp. 12.975,69 +2,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,34 +29

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler zum Feiertagshandel am Pfingstmontag. Der DAX wird ein paar Punkte höher an der 16.000er Marke erwartet, auch im Euro-Stoxx-50 sieht es nach wenig veränderten Kursen aus. Die Umsätze dürften feiertagsbedingt sehr dünn ausfallen. Auch vom Umfeld kommen nur wenig Impulse. Zwar haben sich US-Präsident Joe Biden und der republikanische Sprecher Kevin McCarthy auf eine Anhebung der Schuldengrenze in den USA geeinigt. "Für ein finales Aufatmen ist es aber noch zu früh", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Er verweist darauf, dass der Ball nun bei den beiden Kammern des Kongresses liege. Zudem sei die sich abzeichnende Einigung am Aktien- und am Rentenmarkt bereits sukzessive eingepreist worden, so der Vermögensverwalter.

RÜCKBLICK: Sehr fest - Europas Börsen haben den Freitag mit einer Erholungsbewegung nach dem Abverkauf vom Vortag beendet. Diese dürfte überwiegend technischer Natur sein. Aber auch Daten stützten. So ist US-Inflationsrate im April zwar wieder gestiegen, nachdem sie im März gesunken war. Doch habe dies zugleich Rezessionsängste gemildert, hieß es. Denn die Verbraucher erhöhten ihre Ausgaben stärker als erwartet. Das fundamentale Umfeld blieb weiter schwierig. So fehlt weiter eine Einigung im Streit um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Immerhin hieß es aus Washingtoner Kreisen, dass es Fortschritte im Schuldenstreit gebe. Im Minensektor stiegen Glencore um 1,5 Prozent. Die Analysten der Deutschen Bank verwiesen auf einen Bloomberg-Bericht, demzufolge sich Viterra in Gesprächen mit dem an der US-Börse notierten Unternehmen Bunge über eine Fusion befinde. Nach der mehrtägigen Handelsaussetzung gaben Casino um 6,4 Prozent nach. Das Unternehmen teilte mit, dass man ein Schlichtungsverfahren mit den Gläubigern eingeleitet habe. Klar positiv wurde an der Börse das Gerichtsurteil aus den USA für Atos aufgenommen. Der Aktienkurs zog um 4,7 Prozent an. Das französische Informationstechnologieunternehmen teilte mit, dass ein US-Berufungsgericht eine Entscheidung eines Bezirksgerichts in New York aufgehoben habe, das Atos zur Zahlung von Schadenersatz an das US-Gesundheitssoftwareunternehmen TriZetto verpflichtet hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - "Der Schritt kommt alles andere als überraschend", so ein Markteilnehmer über den Einstieg der Lufthansa bei ITA Airways. Ob es zu der von Lufthansa-Chef Carsten Spohr heraufbeschworenen "Win-Win-Situation für Italien, ITA Airways und Lufthansa Group" komme, bleibe derweil abzuwarten. Lufthansa verloren 0,2 Prozent. Für die Aktie von Prosiebensat1 ging es um 0,5 Prozent nach unten. Im Handel wurde auf den negativen freien Cashflow verwiesen, der auch in Zukunft auf der Ausschüttung lasten könnte. Continental erhöhten sich technisch bedingt um 4,3 Prozent. Infineon waren Tagesgewinner im DAX mit einem Plus von 4,4 Prozent, das Papier hatte an der Chiprally am Vortag nicht partizipiert. Für Suse ging es am Freitag gleich um 17,6 Prozent nach oben - es stützten Übernahmespekulationen. IVU Traffic Technologies zogen um 8,6 Prozent an. Das Software-Unternehmen hat einen Großauftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) erhalten.

XETRA-NACHBÖRSE

Wenig verändert hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag im nachbörslichen Handel gezeigt. Viele Anleger dürften das Pfingstwochenende zu einem Urlaub nutzen, auch wenn in Deutschland am Pfingstmontag regulärer Börsenhandel stattfindet. Dazu steht in den USA mit dem Feiertag Memorial Day am Montag, an dem die dortigen Börsen geschlossen sind, ein langes Wochenende an

Puma notierten am Abend 0,6 Prozent höher. Die Titel wurden etwas gestützt davon, dass die Analysten von Baader Helvea die Aktien auf "Buy" von "Add" hochgestuft hatten.

USA - AKTIEN

Fest bis sehr fest - Konjunkturoptimismus drängte die Sorgen um die Schuldenobergrenze vorerst in den Hintergrund, zumal es Berichte gab, die auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen Präsident Joe Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hindeuten. Der PCE-Deflator, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, fiel etwas höher aus als erwartet und befeuerte so die Fantasie auf mehr Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Derweil ist die Stimmung unter den Verbrauchern besser als angenommen, wie der von der Universität Michigan ermittelte Index zeigte. Der private Konsum steht für rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Mit Marvell (+32,4%) legte nach Nvidia ein weiterer Mikrochip-Hersteller kräftig zu, nachdem das Unternehmen ebenfalls erklärt hatte, dass sich KI als wichtiger Wachstumsmotor herausgestellt habe. Der Bekleidungseinzelhändler Gap (+12,4%) vermeldete für das erste Quartal einen geringeren Verlust als erwartet und eine Verbesserung der Bruttomarge. Workday (+10%), ein Anbieter Cloud-basierter Computersoftware für Rechnungswesen, Personalverwaltung und Unternehmensplanung, übertraf mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen des Marktes. Bei Costco Wholesale (+4,3%) lagen sowohl Gewinn als auch Umsatz der Großhandelskette im dritten Geschäftsquartal leicht unter den Markterwartungen. Das Unternehmen kann nach eigenen Angaben jedoch trotz der hohen Inflation höhere Mitgliedsbeiträge verlangen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,56 +2,2 4,54 14,0 5 Jahre 3,93 +1,3 3,92 -7,1 7 Jahre 3,87 -1,0 3,88 -9,9 10 Jahre 3,80 -1,6 3,82 -7,6 30 Jahre 3,96 -3,7 4,00 -1,0

Anleihen drehten mit den Inflationsdaten vorübergehend ins Minus. Im späteren Verlauf waren die Festverzinslichen wieder gefragt, die Zehnjahresrendite sank um 1,6 Prozent. Marktteilnehmer berichteten jedoch von einem ruhigen Geschäft. Denn der Handel am Anleihemarkt endete vor dem langen Feiertagswochenende schon um 20.00 Uhr MESZ.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Uhr Do, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0732 +0,1% 1,0739 1,0721 +0,3% EUR/JPY 150,83 +0,0% 150,00 149,92 +7,5% EUR/CHF 0,9713 +0,0% 0,9709 0,9715 -1,9% EUR/GBP 0,8691 +0,1% 0,8694 0,8699 -1,8% USD/JPY 140,54 -0,1% 139,70 139,84 +7,2% GBP/USD 1,2348 -0,0% 1,2349 1,2324 +2,1% USD/CNH (Offshore) 7,0806 +0,2% 7,0638 7,0887 +2,2% Bitcoin BTC/USD 27.966,91 +0,5% 26.389,03 26.253,12 +68,5%

