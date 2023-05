DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA ruht der Börsenhandel wegen des Memorial Days - in Südkorea wegen des nachgeholten Feiertages Buddhas Geburtstag.

TAGESTHEMA

Nach ihrer Grundsatzeinigung im Schuldenstreit haben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, den Gesetzentwurf zur Abwendung eines Zahlungsausfalls fertiggestellt. Biden appellierte an beide Kammern des Kongresses, der Vereinbarung zuzustimmen. McCarthy zeigte sich zuversichtlich, dass der Kompromiss trotz skeptischer Stimmen in beiden Parteien die notwendige Mehrheit bekommen werde. "Die Vereinbarung schafft die Gefahr eines katastrophalen Zahlungsausfalls vom Tisch, schützt unsere hart erarbeitete und historische wirtschaftliche Erholung und repräsentiert einen Kompromiss, was heißt, niemand hat alles bekommen, was er wollte", sagte Biden. McCarthy rief die Abgeordneten des Repräsentantenhauses für eine Abstimmung über das Abkommen am Mittwoch nach Washington zurück. Eigentlich hat die Kongresskammer eine Sitzungspause bis zum 5. Juni.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.226,50 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.406,50 +0,5% Nikkei-225 31.286,87 +1,2% Hang-Seng-Index 18.577,14 -0,9% Kospi Feiertag Schanghai-Composite 3.217,31 +0,1% S&P/ASX 200 7.226,30 +1,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach der grundsätzlichen Einigung im US-Schuldenstreit geht es an den Börsen am Montag überwiegend nach oben. Von Euphorie findet sich aber keine Spur, in China schwächeln die Kurse sogar. Die Einigung in den USA muss noch durch beide Kammern des Kongresses. Und hier regt sich bereits Widerstand bei einigen Abgeordneten der Republikaner. Während in Südkorea wegen eines Feiertages nicht gehandelt wird, steigt der Nikkei-225 zwischenzeitlich auf ein 33-Jahreshoch. Doch im Anschluss setzen Gewinnmitnahmen ein - die Aufschläge reduzieren sich deutlich - befeuert von einem schon wieder anziehenden Yen. Der australische S&P/ASX-200 zieht mit den Schlagzeilen aus den USA an. In China ist die Stimmung dagegen weniger gut, auch weil chinesische Themen die Sachlage beherrschen. Die Industriegewinne der chinesischen Unternehmen sind im April eingebrochen. Analysten betonen erneut die schleppende und nicht gradlinig laufende Konjunkturerholung in China nach dem Ende der Corona-Beschränkungen.

US-NACHBÖRSE

Newell Brands zeigten sich volatil. Nachdem sie zunächst um über 3 Prozent nachgegeben hatten, beendeten sie das Geschäft nach der Schlussglocke mit einem knappen Abschlag von 0,3 Prozent. Das Konsumgüterunternehmen hatte einen Umstrukturierungs- und Sparplan verkündet. Ein Einsparprogramm bei Castellum kam auch nicht positiv an. Die Titel verloren mit der Ankündigung im regulären Handel zunächst 8,6 Prozent, erholten sich dann aber nach der Schlussglocke immerhin um 2,1 Prozent. Nach Vorlage von Geschäftszahlen gaben OptimumBank 3,1 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.093,34 +1,0% 328,69 -0,2% S&P-500 4.205,45 +1,3% 54,17 +9,5% Nasdaq-Comp. 12.975,69 +2,2% 277,59 +24,0% Nasdaq-100 14.298,41 +2,6% 359,88 +30,7% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 816 Mio 911 Mio Gewinner 2.056 1.032 Verlierer 917 1.936 Unverändert 109 111

Fest bis sehr fest - Konjunkturoptimismus drängte die Sorgen um die Schuldenobergrenze vorerst in den Hintergrund, zumal es Berichte gab, die auf Fortschritte in den Gesprächen hindeuteten. Der PCE-Deflator, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, fiel etwas höher aus als erwartet und befeuerte so die Fantasie auf mehr Zinserhöhungen. Derweil ist die Stimmung unter den Verbrauchern besser als angenommen. Der private Konsum steht für rund 70 Prozent des US-BIP. Mit Marvell (+32,4%) legte nach Nvidia ein weiterer Mikrochip-Hersteller kräftig zu, nachdem das Unternehmen ebenfalls erklärt hatte, dass sich KI als wichtiger Wachstumsmotor herausgestellt habe. Gap (+12,4%) vermeldete einen geringeren Verlust als erwartet und eine Verbesserung der Bruttomarge. Workday (+10%) übertraf mit den Ergebnissen die Erwartungen. Bei Costco Wholesale (+4,3%) lagen sowohl Gewinn als auch Umsatz leicht unter den Markterwartungen. Das Unternehmen kann nach eigenen Angaben jedoch trotz der hohen Inflation höhere Mitgliedsbeiträge verlangen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,56 +2,2 4,54 14,0 5 Jahre 3,93 +1,3 3,92 -7,1 7 Jahre 3,87 -1,0 3,88 -9,9 10 Jahre 3,80 -1,6 3,82 -7,6 30 Jahre 3,96 -3,7 4,00 -1,0

Anleihen drehten mit den Inflationsdaten ins Minus vorübergehend ins Minus. Im späteren Verlauf waren die Festverzinslichen wieder etwas gefragt. Marktteilnehmer berichteten jedoch von einem ruhigen Geschäft. Denn der Handel am Anleihemarkt endete vor dem langen Feiertagswochenende schon um 20.00 Uhr MESZ.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:20 % YTD EUR/USD 1,0731 +0,1% 1,0723 1,0741 +0,3% EUR/JPY 150,77 -0,0% 150,81 150,10 +7,4% EUR/GBP 0,8690 +0,1% 0,8684 0,8697 -1,8% GBP/USD 1,2350 -0,0% 1,2350 1,2351 +2,1% USD/JPY 140,50 -0,1% 140,64 139,75 +7,2% USD/KRW 1.323,43 -0,5% 1.323,43 1.325,71 +4,9% USD/CNY 7,0647 -0,2% 7,0647 7,0507 +2,4% USD/CNH 7,0800 +0,2% 7,0684 7,0602 +2,2% USD/HKD 7,8313 -0,0% 7,8345 7,8330 +0,3% AUD/USD 0,6531 +0,1% 0,6522 0,6525 -4,2% NZD/USD 0,6050 -0,0% 0,6051 0,6077 -4,7% Bitcoin BTC/USD 27.889,33 +0,2% 27.839,79 26.474,68 +68,0%

Der Dollar erholte sich mit dem höheren PCE-Deflator und den Daten zur Verbraucherstimmung nur vorübergehend. Im späten Handen tendierte der Dollarindex knapp behauptet. Laut den Devisenanalysten der Unicredit wurde der Greenback leicht gebremst von den Fortschritten bei den Verhandlungen im US-Schuldenstreit. Damit verliere der Dollar etwas an Zuspruch als Fluchtwährung in Krisenzeiten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,26 72,67 +0,8% +0,59 -8,2% Brent/ICE 77,54 76,98 +0,7% +0,56 -7,4%

Die Ölpreise legten zu, befeuert von der Erwartung möglicher Produktionssenkungen auf dem anstehenden Treffen der Opec+. Im Verlauf der Woche hatte der saudische Energieminister Marktteilnehmer davor gewarnt, auf einen fallenden Ölpreis zu setzen. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,2 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,61 1.946,50 -0,0% -0,90 +6,7% Silber (Spot) 23,25 23,33 -0,3% -0,08 -3,0% Platin (Spot) 1.028,95 1.026,63 +0,2% +2,33 -3,7% Kupfer-Future 3,68 3,68 -0,1% -0,01 -3,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der leicht nachgebende Dollar stützte den Goldpreis. Dieser stieg um 0,2 Prozent auf 1.946 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK CHINA

Eine der bekanntesten pro-demokratischen Gruppen in Hongkong, die Civic Party, hat ihre Selbstauflösung beschlossen. Fast alle teilnehmenden Mitglieder stimmten bei einer außerordentlichen Versammlung der Partei für die Auflösung. Mitglieder der Partei waren in der Vergangenheit Repressionen des chinesischen Staates ausgesetzt.

CHINA-TAIWAN-SPANNUNGEN

Drei chinesische Schiffe haben Angaben aus Taipeh zufolge die Taiwanstraße durchquert. Darunter sei auch der Flugzeugträger Shandong gewesen, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium mit.

KONJUNKTUR CHINA

Die Industriegewinne der chinesischen Unternehmen sind im April um 18,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Für den Zeitraum Januar bis April sind die Gewinne um 20,6 Prozent zurückgegangen, teilte die chinesische Statistikbehörde mit. Der Rückgang im ersten Quartal lag bei 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

INNENPOLITIK GUATEMALA

Vor der Präsidentenwahl in Guatemala hat das Verfassungsgericht des mittelamerikanischen Landes die Kandidatur eines führenden Oppositionspolitikers abgelehnt. Das höchste Gericht bestätigte eine Entscheidung des Obersten Wahlgerichts (TSE), das kürzlich die Kandidatur von Carlos Pineda auf Antrag seiner früheren Partei untersagt hatte. Pineda hatte zuletzt in Umfragen geführt und war vor das Verfassungsgericht gezogen, vor dem er nun unterlag.

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Zahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA ist die vierte Woche in Folge gesunken. Wie Baker Hughes mitteilte, wurde in der zurückliegenden Woche an 570 Bohrlöchern Öl gefördert. Das waren fünf weniger als in der Woche davor und so wenige wie zuletzt in der Woche zum 13. Mai 2022. Grund für den Rückgang ist der niedrigere Ölpreis, der die Förderung weniger rentabel macht.

TWITTER

steigt aus dem freiwilligen Verhaltenskodex der EU gegen Desinformation in Onlinenetzwerken aus. Das teilte EU-Industriekommissar Thierry Breton mit. Er fügte hinzu, die Verpflichtungen zum Vorgehen gegen Falschinformationen "bleiben bestehen". Über den freiwilligen Kodex hinaus werde die Bekämpfung von Desinformation ab dem 25. August eine gesetzliche Verpflichtung im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste (DSA) sein.

