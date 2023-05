DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt über 16.000 - dünne Umsätze erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ziehen die Kurse am Pfingstmontag zur Eröffnung überwiegend an. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 16.060 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,4 Prozent auf 4.353 Punkte. Die Umsätze dürften allerdings sehr dünn ausfallen: "Der heutige Montag wird sicherlich einer der ruhigsten Börsentage dieses Jahres", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Durch das Zusammenfallen von Pfingstmontag, dem US-amerikanischen Memorial Day und dem britischen Frühlingsfeiertag bleiben die Börsen in den USA, der Schweiz, Österreich, Großbritannien, Dänemark und Norwegen ganz geschlossen.

In Madrid steigt der Ibex mit der Niederlage der regierenden Sozialisten bei den Kommunalwahlen um 0,7 Prozent. Der positive Grundton kommt aber aus den USA: Dort haben sich US-Präsident Joe Biden und der republikanische Sprecher Kevin McCarthy auf eine Anhebung der Schuldengrenze geeinigt. Das sorge an den Märkten für ein Durchatmen, so Vermögensverwalter Altmann. "Für ein finales Aufatmen ist es aber noch zu früh", sagt er und verweist darauf, dass der Ball nun bei den beiden Kammern des Kongresses liegt. Zudem sei die sich abzeichnende Einigung am Aktien- und am Rentenmarkt bereits sukzessive eingepreist worden, so der Vermögensverwalter.

Während der Euro am Morgen nur gut behauptet tendiert und die Renditen geringfügig anziehen, zeigt der Bitcoin Stärke. Die Kryptowährung gewinnt etwa 3 Prozent. Aber auch an den Kryptomärkten sind die Umsätze laut Marktteilnehmern sehr niedrig.

16.300 im DAX drin

Aus technischer Sicht hat sich die Lage im DAX mit dem Anstieg über das ehemalige Jahreshoch von 16.011 Punkten wieder aufgehellt. Damit könnte es nun wieder Richtung 16.300 gehen, so Christian Henke von IG Markets. Auch von anderer Seite heißt es, möglicherweise steige der DAX nun bei sehr niedrigen Umsätzen wieder Richtung Allzeithoch bei 16.331. Ein nachhaltiger Ausbruch mit Anschlusspotenzial sei aber weiterhin unwahrscheinlich.

Im DAX steigen Commerzbank um 1,8 Prozent. Daimler Truck erholen sich um 1,1 Prozent. Zalando geben dagegen 0,7 Prozent ab.

Talanx-Position in Lateinamerika positiv gesehen

In der zweiten Reihe steigen Talanx um 1,6 Prozent auf 50,35 Euro. Ein Marktteilnehmer beurteilt den Zukauf von Talanx in Lateinamerika positiv. "Mit der Übernahme des dortigen Geschäfts von Liberty Mutual Insurance wird Talanx dort einer der Top-Versicherer", sagt er. Daneben sollte auch die Aufnahme in die MSCI-Indizes am Mittwochabend den Kurs stützen. Allerdings gilt die Aktie auch als überkauft, nachdem sie zuletzt stark gestiegen ist und ein neues Allzeithoch bei 50,45 Euro markiert hat. Dieses gilt nun als erster technischer Widerstand.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.355,17 +0,4% 17,67 +14,8% Stoxx-50 4.035,33 +0,2% 7,62 +10,5% DAX 16.063,16 +0,5% 79,19 +15,4% MDAX 27.151,96 +0,6% 160,68 +8,1% TecDAX 3.246,29 +0,6% 18,11 +11,1% SDAX 13.414,83 +0,5% 69,29 +12,5% FTSE 0,00 0% 0,00 +2,4% CAC 7.347,95 +0,4% 28,77 +13,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,52 -0,01 -0,05 US-Zehnjahresrendite 3,80 0 -0,08 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:03 Uhr Fr, 17:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,0736 +0,1% 1,0739 1,0704 +0,3% EUR/JPY 150,76 -0,0% 150,68 150,57 +7,4% EUR/CHF 0,9709 -0,0% 0,9714 0,9712 -1,9% EUR/GBP 0,8690 +0,1% 0,8691 0,8683 -1,8% USD/JPY 140,44 -0,1% 140,36 140,65 +7,1% GBP/USD 1,2355 +0,0% 1,2358 1,2328 +2,2% USD/CNH (Offshore) 7,0829 +0,2% 7,0736 7,0736 +2,2% Bitcoin BTC/USD 27.918,51 +0,3% 28.011,10 26.803,04 +68,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,29 72,67 +0,9% +0,62 -8,2% Brent/ICE 77,52 76,98 +0,7% +0,54 -7,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 24,63 24,52 +0,4% +0,11 -68,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.946,63 1.946,50 +0,0% +0,13 +6,7% Silber (Spot) 23,34 23,33 +0,0% +0,01 -2,6% Platin (Spot) 1.036,80 1.026,63 +1,0% +10,18 -2,9% Kupfer-Future 3,67 3,68 -0,2% -0,01 -3,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

