HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx stärkt mit einem milliardenschweren Zukauf sein Geschäft in Lateinamerika. Das Unternehmen übernehme für umgerechnet rund 1,38 Milliarden Euro vom US-Versicherers Liberty Mutual Insurance das Privatkundengeschäft in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador, teilte der MDax-Konzern am Samstag in Hannover mit. Die von Liberty Mutual übernommenen Tochtergesellschaften, die unter den Namen Liberty Seguros geführt werden, kommen zusammen mit 4600 Mitarbeitern auf ein Bruttoprämienvolumen von umgerechnet 1,7 Milliarden Euro. Die Aktie legte im frühen Montagshandel um rund zwei Prozent zu.

Mit dem Zukauf baut Talanx seine Präsenz in Lateinamerika deutlich aus. 2022 erzielte die Tochter HDI International in Brasilien, Chile und Kolumbien ein Prämienvolumen von rund 1,4 Milliarden Euro. In Chile steigt Talanx mit dem Erwerb der Geschäfte von Liberty Mutual eigenen Angaben zufolge in der Sachversicherung zur Nummer eins auf, in Brasilien zur Nummer zwei.

"Die Akquisition fügt sich nahtlos in unsere Strategie ein, in unseren Kernmärkten durch organisches und anorganisches Wachstum marktführende Stellungen zu erlangen", sagte Talanx-Chef Torsten Leue. Der Erwerb werde das Konzernergebnis und die Eigenkapitalrendite bereits im ersten Jahr nach dem für das erste Halbjahr 2024 erwarteten Abschluss verbessern.

Zukünftig kommen den Angaben zufolge 45 Prozent des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung International aus Lateinamerika. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen./mne/hgo/men