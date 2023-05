Vaduz (ots) -Die Kulturstiftung Liechtenstein vergibt in der Regel jährlich ein Werkjahrstipendium an professionelle Künstlerinnen und Künstler. Dabei stehen die Förderung der Person und deren künstlerische Entwicklung sowie Weiterbildung im Vordergrund. Auslandsaufenthalte sind erwünscht. Über die Vergabe des Werkjahrstipendiums entscheidet der Stiftungsrat einmal pro Jahr. Die aktuelle Ausschreibung betrifft das Werkjahrstipendium für das Jahr 2024.Die Bewerbungsunterlagen bestehen aus:- Konzept: Dieses kann Recherchen zu einem künstlerischen Thema,Fortbildungselemente und Elemente des Netzwerkens beinhalten.- Darlegung des persönlichen Entwicklungsziels sowie von Etappenzielen und eine Reflexion zur künstlerischen Praxis- Zeitplan- Budget mit ungefähren Angaben zu den Lebenshaltungskosten und weiteren Aufwendungen- Biographie mit Angaben über die künstlerische Ausbildung und Tätigkeit- Dokumentation des bisherigen SchaffensWer an einem Werkjahrstipendium interessiert ist, sollte Sie sich spätestens bis Ende Juni 2023 mit der Geschäftsstelle der Kulturstiftung (Tel: 236 60 87, info@kulturstiftung.li) in Verbindung setzen, um ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Die definitiven Bewerbungsunterlagen sind bis 10. August 2023 einzureichen.Weitere Informationen zum Werkjahrstipendium sind unter www.kulturstiftung.li verfügbar.Pressekontakt:Kulturstiftung LiechtensteinElisabeth StöcklerT +423 236 60 76Elisabeth.Stöckler@kulturstiftung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100907239