Reith im Alpbachtal (ots) -Kraft, Schnelligkeit und Können: Am 3. Juni wird entschieden, wer der e-Bike Champion beim ersten Battle in Reith im Alpbachtal wird.Am Samstag um 14 Uhr wird das Dorfzentrum zur Arena für e-Biker. Es handelt sich um kein herkömmliches Radrennen, sondern um eine Rallye mit spannenden Sonderprüfungen. Es geht um Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Können.Die Teilnehmer messen sich entlang der 29 km langen Strecke auf knackigen 1.300 hm. Wer beherrscht sein E-Bike in der Langsam-Fahrprüfung? Und wer gewinnt die Sprintwertung im steilen Terrain? Für die Konzeption der Spezialwertungen zeichnet sich der Ex-Skirennläufer Stephan Görgl verantwortlich. Ziel ist es, nicht nur schnell zu sein, sondern auch den Parcours fehlerfrei zu meistern. Das Alpbachtal e-Bike Battle ist sowohl für erfahrene e-Biker als auch für Anfänger geeignet. Der Akku darf maximal 800 WH haben.Um ca. 17:30 Uhr endet das Battle mit anschließender Radlerparty. Dann wird der London-Doppeldecker-Bus im Zielbereich zur Stage für DJ Maké. Die Veranstaltung verspricht ein spannendes und actionreiches Battle, das Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen begeistern wird.Und am Sonntag darauf am 4. Juni startet das bekannte Rennradbergzeitrennen Reither Kogel Trophy. Informationen zur Anmeldung gibt es hier (https://www.ots.at/redirect/alpbachtal15).Wer wird e-Bike Champion beim ersten Battle im Alpbachtal?Am 3. Juni findet im Alpbachtal das erste e-Bike Battle statt. Es geht um Kraft, Schnelligkeit und Können. Ex-Skirennläufer Stephan Görgl hat die spannenden Spezialwertungen entwickelt, bei denen es nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auch auf fehlerfreie Fahrweise ankommt. Infos unter www.alpbachtal.at/ebikebattleDatum: 03.06.2023Ort: Reith im AlpbachtalReith im Alpbachtal, ÖsterreichUrl:http://www.alpbachtal.at/ebikebattlePressekontakt:MMag. Gabriele Grießenböck, Content Netzwerk AG, gabriele@contentnetzwerk.com, c/o Alpbachtal Tourismus, www.alpbachtal.atOriginal-Content von: Alpbachtal Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144743/5520003