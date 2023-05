Madrid - In Spanien werden die eigentlich für Ende des Jahres geplanten Parlamentswahlen auf den 23. Juli vorgezogen. Das kündigte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Montag an.



Zur Begründung sagte der Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei PSOE, dass er damit auf das Ergebnis der Regionalwahlen vom Sonntag reagiere. Dabei hatte die PSOE eine herbe Schlappe hinnehmen müssen und war insgesamt hinter die konservative Volkspartei (PP) zurückgefallen. Sánchez ist seit Mitte 2018 Ministerpräsident von Spanien, wobei er derzeit eine linke Minderheitsregierung anführt. Nachdem das Land insgesamt gut durch die Corona-Pandemie gekommen war, hatte es in der Regierungskoalition in Madrid zuletzt immer mehr Streit gegeben.

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken