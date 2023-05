BLUETTI, ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, kündigte seine Teilnahme an der Messe The smarter E Europe vom 14. bis 16. Juni in München, Deutschland, an. BLUETTI wird seine innovativen Powerstations ausstellen, darunter die neu eingeführten mobilen Powerstations AC180 und AC60&B80 sowie das neue Haushaltsstromsystem EP760.

Smarter E Europe, die größte Energiefachmesse in Europa, bietet BLUETTI eine ideale Plattform, um seine neuesten Produkte und Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien vorzustellen. BLUETTI wird am Stand C3.240 im Bereich der ees Europe zu finden sein, neben den anderen drei Bereichen der Messe, Power2Drive Europe, EM-Power Europe und der berühmten Intersolar Europe. Die Teilnahme von BLUETTI an der Messe unterstreicht das Engagement des Unternehmens, nachhaltige Energielösungen für eine globale Zielgruppe anzubieten, was perfekt zum Ziel der Messe passt: Die Schaffung einer neuen Welt der Energie.

Die Besucher des BLUETTI-Standes können sich auf ein breites Produktportfolio und spannende Neuheiten freuen. Einer der Höhepunkte ist die kürzlich auf den Markt gebrachte AC180, eine robuste Powerstation mit beeindruckender Leistungsfähigkeit und Mobilität. Dank der superschnellen Aufladung eines 1.152-Wh-Akkus von 0 auf 80 Ladezustand in nur 45 Minuten hat die AC180 seit ihrer Einführung großes Interesse geweckt.

BLUETTI wird außerdem die AC60 vorstellen, eine kompakte, knapp 20 Pfund schwere Powerstation mit erweiterbarer Kapazität durch B80-Batterien und IP65-Wasserschutz, optimal für Outdoor-Fans. Zudem können die Teilnehmer einen ersten Blick auf das mit Spannung erwartete EP760 werfen, ein modulares, netzunabhängiges Batteriesystem, das für die Notstromversorgung zu Hause entwickelt wurde.

"Wir freuen uns darauf, an der weltweit führenden Messe teilzunehmen und unsere neuesten Energielösungen vorzustellen", so James Ray, Marketing Manager von BLUETTI. "BLUETTI engagiert sich dafür, die Grenzen der umweltfreundlichen Energietechnik zu erweitern und Menschen mit zuverlässigen und umweltfreundlichen Energielösungen zu versorgen. Wir laden die Besucher unseres Standes ein, unser spannendes Produktsortiment zu entdecken und die Zukunft der nachhaltigen Energie aus erster Hand zu erleben."

Über BLUETTI

Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Branche möchte BLUETTI einer nachhaltigen Zukunft mit umweltfreundlichen Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu bleiben und gleichzeitig ein außergewöhnliches umweltfreundliches Erlebnis für jedermann und die Welt bieten. BLUETTI ist in über 100 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BLUETTI online unter https://de.bluettipower.eu/

