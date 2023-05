Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) -Aetina (https://www.aetina.com/) hat eine AI-Lösung auf den Markt gebracht, die speziell entwickelt wurde, um die Produktivität in bestehenden Systemen zur automatisierten optischen Inspektion (AOI) in der Fertigung zu erhöhen. Die Lösung umfasst NVIDIA Metropolis for Factories (https://developer.nvidia.com/metropolis-for-factories) und die SuperEdge (https://www.aetina.com/products-features.php?t=335) AI-Plattformen von Aetina, die es Benutzern ermöglichen, den Arbeitsaufwand bei der erneuten Überprüfung fehlerhafter Rückläufer zu reduzieren. Aetina und dessen Muttergesellschaft Innodisk (https://www.innodisk.com/en/index) arbeiten jetzt mit NVIDIA zusammen, um die Lösung in den Fabriken von Innodisk für die fortschrittliche Elektronikfertigung zu integrieren.Auf der Computex 2023 präsentiert Aetina die AI-Lösung am Stand I0810 und bietet Veranstaltungsbesuchern somit ein besseres Verständnis ihrer Funktionalität.Die AI-Lösung von Aetina basiert auf NVIDIA Metropolis for FactoriesDie AI-Lösung basiert auf NVIDIA Metropolis for Factories, einer umfassenden Sammlung von AI-powered-Workflows, die entwickelt wurden, um die AOI in Fabrikumgebungen zu verbessern. Diese Technologie versetzt Anbieter von Industrielösungen und Hersteller in die Lage, maßgeschneiderte Qualitätskontrollverfahren zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten, was zu Kosteneinsparungen und einem verbesserten Produktionsdurchsatz führt. Die Lösung enthält AI-Software aus der NVIDIA AI Enterprise (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/) Software Suite, netzwerkbasierte Siamese AI-Modelle und Aetinas SuperEdge AI-Plattformen, die mit NVIDIA GPUs betrieben werden. Dies kann dazu beitragen, dass Fabrikarbeiter keine Zeit mehr mit Teilen verschwenden, die durch die Nutzung von AOI-Systemen zur Produktqualitätskontrolle in der Leiterplattenbestückung (PCBA) fälschlicherweise als defekt identifiziert wurden.Obwohl die AOI effektiv dazu beiträgt, das Risiko der Lieferung defekter Einheiten zu reduzieren, besteht die Möglichkeit, dass einwandfreie Artikel durch eine Fehleinschätzung als mangelhaft eingestuft werden. Dies kann zu einer unnötigen Neubewertung während des Montageprozesses führen. Wenn fehlerfreie Teile fälschlicherweise als fehlerhaft identifiziert werden, müssen die Arbeiter der Montagelinie zusätzliche Zeit dafür aufwenden, diese Teile erneut zu überprüfen. Im Allgemeinen besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20 %, dass die untersuchten Einheiten durch die AOI als fehlerhaft eingestuft werden. Von den Einheiten, die durch die AOI als defekt erkannt werden, können einige tatsächlich einwandfrei sein.Die AI-Lösung von Aetina bietet einen effizienten Nachprüfungsprozess innerhalb der AOI-Systeme der Produktionslinien. Sobald das System implementiert wurde, können fehlerfreie Teile, welche die anfängliche AOI-Überprüfung nicht bestanden haben, identifiziert werden, was die Gefahr einer Fehlklassifikation erheblich reduziert. Nach der Implementierung wird die Wahrscheinlichkeit, dass die geprüften Einheiten als fehlerhaft gekennzeichnet werden, auf unter 5 % reduziert, ohne das Risiko zu erhöhen, fehlerhafte Teile fälschlicherweise als fehlerfrei einzustufen. Dadurch können sich die Montagearbeiter zielgerichtet auf die Reparatur tatsächlich fehlerhafter Teile konzentrieren.Einsatz der AI-Technologie von InnodiskAetina entwickelte die NVIDIA Metropolis-based-Lösung durch die Nutzung der AI-Technologien von Innodisk. Innodisk ist ein globaler AIoT-Lösungsanbieter, der sich auf die nahtlose Integration von Hardware- und Softwareanwendungen spezialisiert hat. Mit seiner innovativen Innodisk AI-Lösung treibt das Unternehmen weiterhin die AI-Transformation in einer Vielzahl von Branchen voran. Diese transformative Lösung wird über ein umfangreiches Netzwerk von Konzernunternehmen und weltweit geschätzten Partnern von Innodisk bereitgestellt. Mit der Unterstützung von Innodisk ist Aetina in der Lage, bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, welche die Edge AI in verschiedenste Branchen einführen, einschließlich der Fertigungsindustrie.Gleichzeitig engagiert sich Innodisk dafür, seine Produktionsprozesse durch die Anwendung von Industrielösungen der nächsten Generation wie NVIDIA Metropolis for Factories zu verbessern.Aetinas SuperEdge AI-TrainingsplattformenAetinas SuperEdge umfasst eine Reihe von x86 AI-Trainingsplattformen, die mit leistungsstarken NVIDIA GPUs ausgestattet sind. Zurzeit wurde ein Modell aus der SuperEdge-Familie als Mitglied der NVIDIA-zertifizierten 3,0 Systeme gelistet, wodurch es den NVIDIA AI-Softwaretools ermöglicht wird, maximale Leistungen zu erzielen. Aetina plant die Einführung weiterer Modelle der AI-Trainingsplattformen, welche die Software Suite von NVIDIA vollständig unterstützen und Entwicklern dabei helfen, schnell verschiedene AI-Anwendungen zu erstellen.