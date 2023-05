In den USA ist das Gold aktuell die zweitbeliebteste Anlageform

Anzeige / Werbung

Bei ihrer Jagd nach dem langfristig sichersten Gewinn oder auch dem schnellen Geld suchen die Sparer und Investoren nach allen möglichen Anlageformen. Doch welches Asset wird auf Dauer gekauft und von den Investoren als besonders beliebte und gute Anlageform betrachtet? Dieser Frage ist das Marktforschungsunternehmen Gallup in den Vereinigen Staaten nachgegangen.

Das Ergebnis der jüngsten Gallup Poll Social Series (GPSS) ist an dieser Stelle recht aufschlussreich, denn die befragten amerikanischen Anleger bezeichneten das Gold als ihre zweitbeliebteste langfristige Investition. Verglichen mit der letzten Umfrage hat sich die Zahl der Amerikaner, die das Gold als die "beste langfristige Investition" bezeichnen, in diesem Jahr fast verdoppelt, denn sie stieg von 15 Prozent im Jahr 2022 auf 26 Prozent in diesem Jahr an.



Das ist der höchste Anteil seit elf Jahren und das Gold ist nun die zweitbeliebteste langfristige Anlage hinter den Immobilien. Sie wurden von 34 Prozent der Befragten zur beliebtesten Anlage gekürt. Allerdings haben die stark gestiegenen US-Zinsen zu einer deutlichen Abkühlung der Begeisterung für das Betongold geführt, denn noch vor einem Jahr lag der Anteil mit 45 Prozent auf einem Rekordhoch.