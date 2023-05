MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wie viel Geld die Vorstände der Dax -Unternehmen verdienen, hängt immer stärker von Nachhaltigkeitsthemen ab. Dieses Jahr seien erstmals die Vorstandsvergütungen in allen 40 Unternehmen des Aktienindex ohne Ausnahme an sogenannte ESG-Kriterien geknüpft, erklärte die Personalberatung Russel Reynolds Associates am Dienstag. Gemeint sind damit Umwelt, Soziales und richtige Unternehmensführung. Im Schnitt hängen demnach 8 Prozent der Vorstandsvergütungen direkt vom Erreichen dieser Ziele ab.

Inzwischen gebe es zudem in 17 der 40 Unternehmen einen direkten Nachhaltigkeitsausschuss. Das sind vier mehr als vor einem Jahr. "Nachhaltigkeit war für viele Unternehmen bis vor kurzem noch hauptsächlich ein Marketingthema", sagt Thomas Tomkos von Russel Reynolds Associates. Inzwischen werde es "als Teil des Kerngeschäfts betrachtet". Dementsprechend sei Nachhaltigkeitsexpertise bei Aufsichtsräten "gefragt wie nie zuvor"./ruc/DP/mis