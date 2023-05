London (ots/PRNewswire) -- Die Pflicht zur Rückkehr ins Büro behindert die Anwerbung von Talenten in Deutschland: Mehr als ein Drittel (34 %) hat Schwierigkeiten, Mitarbeiter einzustellen, weil diese gezwungen sind, ins Büro zurückzukehren- 43 % der Arbeitnehmer verbringen vier Tage oder mehr im Büro- 52 % der deutschen Arbeitnehmer haben aufgrund von Ablenkungen und der Anzahl der Besprechungen, an denen sie teilnehmen, Schwierigkeiten, ihre Hauptaufgaben im Büro effektiv zu erfüllen.Unternehmen in Deutschland haben aufgrund der Pflicht zur Rückkehr ins Büro jetzt Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter einzustellen, und bestehende Mitarbeiter wechseln ihren Arbeitsplatz aufgrund eines mangelnden Ausgleichs zwischen Arbeit und Privatleben und einer unausgeglichenen Kultur. Dies geht aus einer neuen Studie der globalen ArbeitsplatzgGestaltungsexperten von Unispace (http://www.unispace.com/) hervor.Die Studie "Returning for Good (https://www.unispace.com/de/thought-leadership)" von Unispace Global Workplace Insights, welche die Ergebnisse einer eingehenden Befragung von 9.500 Arbeitnehmern und 6.650 Führungskräften aus 17 Ländern weltweit zusammenfasst, ergab, dass 43 % der deutschen Arbeitnehmer derzeit vier Tage im Büro verbringen, aber nur 22 % so oft am Arbeitsplatz sein wollen.86 % der deutschen Unternehmen haben verschiedene Arten von Rückkehrverpflichtungen ins Büro eingeführt, was bewirkt hat, dass 34 % der Arbeitgeber Schwierigkeiten haben, neue Mitarbeiter einzustellen. Dem Bericht zufolge werden diese Einstellungsschwierigkeiten durch die Fluktuationsrate noch verschärft: 25 % der Arbeitnehmer gaben an, dass sie ihren Arbeitsplatz in den letzten zwei Jahren aufgrund einer unhaltbaren Work-Life-Balance verlassen haben. Weitere 25 % kündigten, weil ihnen die Arbeitsplatzkultur nicht gefiel.Trotz der Auswirkungen der Vorschriften auf die Belegschaft erwarten 80 % der Arbeitgeber, dass die Arbeitnehmer wieder mindestens vier Tage pro Woche im Büro arbeiten werden, und 41 % glauben, dass dies bis 2025 der Fall sein wird.Büros beeinflussen die ProduktivitätEin Mangel an Privatsphäre sowie Zugangsmöglichkeiten zu stillen Fokusbereichen wurden als größte Nachteile der aktuellen Arbeitsplätze in Deutschland angegeben. Mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer (36 %) gab an, dass sie sich in einem stillen Raum außerhalb des Büros effektiver fühlten, wohingegen 35 % die Privatsphäre fehlt, die sie zu Hause hätten. Diese Unfähigkeit, am Arbeitsplatz produktiv zu arbeiten, wird auch durch die Tatsache belegt, dass 52 % der deutschen Arbeitnehmer angaben, dass es ihnen schwer fällt, ihre Hauptaufgaben im Büro effektiv zu erfüllen.Matthew Zych, Regional Director, Central Europe, bei Unispace, kommentierte:"Die deutschen Unternehmen wünschen sich zwar, dass ihre Mitarbeiter regelmäßiger ins Büro gehen, doch unsere Ergebnisse zeigen, dass sie mehr bieten müssen, um sie aktiv zur Rückkehr zu bewegen. Das Zusammensein mit Kollegen wurde als wichtigster Grund für den Gang ins Büro genannt (33 %), aber die Arbeitnehmer berichten auch, dass sie im Büro eher abgelenkt werden, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen über die Art der Räumlichkeiten nachdenken müssen, die sie anbieten, und darüber, ob diese ein angenehmes und produktives Arbeitsumfeld bieten können.""Die Daten zeigen jedoch, dass es nicht sonderlich effektiv ist, wenn Angestellte gezwungen werden, ins Büro zu gehen, obwohl sie dies nicht wollen, und dass dies dazu führt, dass sie das Unternehmen verlassen. Dies wird die bestehenden Probleme, die viele Unternehmen bereits bei der Einstellung und Bindung von Mitarbeitern haben, nur noch verschärfen."Über UnispaceEin führendes Unternehmen in den Bereichen Strategie, Design und Konstruktion, das Arbeitserlebnisse für eine sich schnell verändernde Welt schafft. Unispace ist ein global tätiges Unternehmen, das eine einheitliche Teamlösung für die Schaffung von menschengerechten Räumen mit einem bestimmten Zweck anbietet - einschließlich Büros, Laboratorien und biowissenschaftlichen Einrichtungen, Campus, Hauptquartieren, Gastronomie- und Sportstätten sowie Einzelhandelsflächen, die Brillanz entfachen, Verbindungen vertiefen, ein Gefühl der Zugehörigkeit fördern und den Erfolg vorantreiben. 