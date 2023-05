DJ ÜBERBLICK Unternehmen / Pfingstwochenende 27. bis 29. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Wirtschafts- und Politikthemen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Talanx kauft Lateinamerikageschäft von Liberty Mutual Insurance

Talanx hat durch die Tochtergesellschaft HDI International einen Kaufvertrag zum Erwerb des Lateinamerikageschäfts von Liberty Mutual Insurance abgeschlossen. Der Kaufpreis beläuft sich unter dem Vorbehalt marktüblicher Anpassungsklauseln auf rund 1,38 Milliarden Euro.

Regierung rechnet mit 88 Mrd EUR Investitionsbedarf der Bahn bis 2027

Die Bundesregierung rechnet mit einem Investitionsbedarf der Bahn in Deutschland von 88 Milliarden Euro bis 2027. Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage des Linken-Haushaltsexperten Victor Perli hervor, die am Sonntag in Berlin bekannt wurde. Zu der Frage, wie dies finanziert werden solle, äußerte sich die Regierung unter Hinweis auf das laufende Verfahren zur Haushaltsaufstellung nicht.

Investoren bringen sich für Schenker in Stellung - Zeitung

Die Deutsche Bahn hat ihre Logistiktochter Schenker zwar noch nicht offiziell zum Verkauf gestellt, doch trotz unklarer Verkaufssignale bereiten sich Investoren auf ein Bieterverfahren um Schenker vor. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet, haben die Finanzinvestoren CVC und Carlyle als Duo zwei Fusionsberater engagiert.

Zahl der Autohändler in Deutschland bis 2030 etwa halbiert

Die Zahl der deutschen Autohändler wird sich bis 2030 voraussichtlich auf dann rund 3.800 Unternehmen annähernd halbieren. Das berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf das Institut für Automobilwirtschaft (IfA). Die Konsolidierung werde durch den Trend zu Direkt- und Onlinegeschäft beschleunigt.

Verband warnt vor Pleitewelle bei Pflegeeinrichtungen und steigenden Kosten

Angesichts des akuten Fachkräftemangels hat der Verband der privaten Pflegeeinrichtungen vor einer Pleitewelle mit weitreichenden Auswirkungen für Pflegebedürftige und ihre Familien gewarnt. Es bestehe "die große Gefahr eines Flächenbrandes" in der Branche, sagte der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), Bernd Meurer, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Verband der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen forderte die Arbeitgeber auf, Pflegekräfte besser zu bezahlen.

Breton: Twitter steigt aus Verhaltenskodex der EU gegen Desinformation aus

Twitter steigt aus dem freiwilligen Verhaltenskodex der EU gegen Desinformation in Onlinenetzwerken aus. Das teilte EU-Industriekommissar Thierry Breton am Samstag in dem Kurzbotschaftendienst mit. Er fügte hinzu, die Verpflichtungen zum Vorgehen gegen Falschinformationen "bleiben bestehen". Über den freiwilligen Kodex hinaus werde die Bekämpfung von Desinformation ab dem 25. August eine gesetzliche Verpflichtung im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste (DSA) sein.

Chinas erstes im Land gebautes Passagierflugzeug absolviert Jungfernflug

In China hat das erste einheimisch produzierte Passagierflugzeug seinen Jungfernflug absolviert. Die C919 des chinesischen Herstellers Comac flog am Sonntag von Shanghai nach Peking, wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete. Die Maschine der Fluggesellschaft China Eastern Airlines sei 40 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit "problemlos" in der Hauptstadt gelandet.

