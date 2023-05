HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

HIAG Capital Market Day am 26. September 2023



30.05.2023 / 07:00 CET/CEST





Save-the-Date Basel, 30. Mai 2023 - Am 26. September 2023 findet auf dem Kunzareal in Windisch der HIAG Capital Market Day statt. Bei dieser Gelegenheit informiert die Geschäftsleitung über die aktuelle Geschäftsentwicklung von HIAG und interne Spezialistinnen und Spezialisten geben spannende und wertvolle Einblicke in die verschiedenen Geschäftsbereiche. Erfahren Sie zudem mehr über die Risiken und Chancen im Entwicklungsgeschäft von HIAG. Der Abschluss des Anlasses bildet eine Q&A-Session und ein Stehlunch mit der Gelegenheit zu individuellen Gesprächen.



Datum: Dienstag, 26. September 2023

Uhrzeit: 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Ort: Kunzareal, Windisch Brugg



Bitte reservieren Sie sich den Termin. Eine persönliche Einladung mit weiteren Details zum Programm und der Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie anfangs August 2023. Freundliche Grüsse Marco Feusi

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

marco.feusi@hiag.com Stefan Hilber

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

stefan.hilber@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

www.hiag.com Unternehmenskalender 28. August 2023 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 26. September 2023 HIAG Capital Market Day 04. März 2024 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023 18. April 2024 Ordentliche Generalversammlung

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.93 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.5 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 742'000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.1 Mrd. Das Portfolio umfasst 44 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.



Ende der Medienmitteilungen