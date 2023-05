Der Silberproduzent Silvercorp Metals Inc. (ISIN: CA82835P1036, NYSE/Toronto: SVM), wird den Anteilsinhabern eine konstante Halbjahresdividende in Höhe von 0,0125 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Dividendenzahlung erfolgt am 29. Juni 2023 (Record day: 12. Juni 2023). Somit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,025 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 0,84 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 2,99 US-Dollar (Stand: 26. ...

