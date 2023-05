Das Paar US-Dollar zum japanischen Yen (USD/JPY) ist in den letzten Wochen sehr stark gelaufen und konnte sich über zahlreiche Hürden der letzten Monate hinwegsetzen. Aktuell scheint jedoch etwas Luft aus dem Kessel zu entweichen, was in der seit Anfang dieses Jahres laufenden Rallye eine gesunde Konsolidierung zur Folge haben könnte. Auf der anderen Seite würde sich aufgrund der übergeordneten Kursstärke durchaus ein späteres Long-Investment auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...