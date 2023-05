Innovationsgrad, Energieeffizienz, Qualität und Kundenorientierung gaben den Ausschlag.Lupfig - Die Jury der DCS Awards hat in London die besten Datacenter-Anbieter in verschiedenen Disziplinen gekürt. Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin, gewinnt den renommierten «New Design/Build Project of the Year» Award 2023 und wird für die Campus-Entwicklung und das erste Datacenter M als bestes neues Datacenter-Projekt Europas ausgezeichnet. Green wurde für ihre...

Den vollständigen Artikel lesen ...