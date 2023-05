FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag weiter nachgegeben und ist unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0684 Dollar und damit so wenig wie zuletzt im März. Das Zwei-Monats-Tief vom vergangenen Freitag wurde unterschritten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0715 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen in der Eurozone unter anderem Geld- und Kreditdaten der EZB auf dem Programm. Zudem veröffentlicht die Europäische Kommission ihren vor allem unter Analysten beachteten Konjunkturindikator. In den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und Umfrageergebnisse zur Verbraucherstimmung erwartet./bgf/stk