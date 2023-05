DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die Industriegewinne der chinesischen Unternehmen sind im April um 18,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Für den Zeitraum Januar bis April sind die Gewinne um 20,6 Prozent zurückgegangen, teilte die chinesische Statistikbehörde mit. Der Rückgang im ersten Quartal lag bei 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)

07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 1Q

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

22:15 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Safran: 1,35 EUR Sanofi: 3,56 EUR Societe Generale: 1,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 09:00 BIP 1Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vq/+0,8% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: +3,8% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April Geldmenge M3 PROGNOSE: +2,1% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 98,6 zuvor: 99,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -4,1 zuvor: -2,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -17,4 Vorabschätzung: -17,4 zuvor: -17,5 - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 99,0 zuvor: 101,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.986,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.223,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.390,00 +0,4% Nikkei-225 31.180,63 -0,2% Schanghai-Composite 3.198,58 -0,7% Hang-Seng-Index 18.400,20 -0,8% +/- Ticks Bund -Future 134,30 +10 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.952,73 -0,2% DAX-Future 15.982,00 -0,2% XDAX 15.952,02 -0,2% MDAX 26.923,47 -0,3% TecDAX 3.226,05 -0,1% EuroStoxx50 4.320,01 -0,4% Stoxx50 4.023,24 -0,1% Dow-Jones 33.093,34 +1,0% (Freitag, 26.5.) S&P-500-Index 4.205,45 +1,3% (Freitag, 26.5.) Nasdaq-Comp. 12.975,69 +2,2% (Freitag, 26.5.) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,20 +86

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Am fundamentalen Umfeld hat sich nichts geändert. Die Anleger warten auf die weitere Entwicklung im Streit um die Anhebung der US-Schuldengrenze. Zwar haben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy eine grundsätzliche Einigung über die Anhebung der US-Schuldengrenze erzielt, eine Zustimmung durch beide Kammern des Kongresses steht aber noch aus. Nach dem feiertagsbedingt sehr ruhigen Geschäft am Vortag sollte sich das Geschäft am Berichtstag wieder beleben. Der Terminkalender ist indes weitgehend leer. An Konjunkturdaten stehen die Veröffentlichung der Geldmenge M3 aus dem Euroraum sowie Daten zur europäischen Wirtschaftsstimmung an. In den USA wird am Nachmittag der Index des Verbrauchervertrauens Mai veröffentlicht. Am Abend spricht dann der Präsident der Richmond Federal Reserve, Tom Barkin. Barkin ist derzeit nicht stimmberechtigt.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Zwar haben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy eine grundsätzliche Einigung über die Anhebung der US-Schuldengrenze erzielt. Dieser müssen aber noch beide Kammern des Kongresses zustimmen. "Für ein finales Aufatmen ist es noch zu früh. Aber es darf einmal kräftig durchgeatmet werden", so QC Partners. Das Geschäft verlief ruhig. Durch das Zusammenfallen von Pfingstmontag, dem US-amerikanischen Memorial Day und dem britischen Frühlingsfeiertag blieben die Börsen in den USA, der Schweiz, Österreich, Großbritannien, Dänemark und Norwegen ganz geschlossen. In Madrid fielen die Kurse um 0,1 Prozent. Die Sozialisten haben bei den Kommunalwahlen eine schwere Wahlschlappe einstecken müssen. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat daraufhin überraschend vorgezogene Parlamentswahlen angekündigt. Mit Kursgewinnen von 4,1 Prozent reagierte die Börse in Istanbul auf die Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Das böse Erwachen aus den Meisterschaftsträumen brachte den Kurs von Borussia Dortmund zum Einsturz. Er gab um 27 Prozent nach. In einem dramatischen Finish konnte Rekordmeister Bayern München am Wochenende erneut den Meistertitel für sich verbuchen. Talanx stiegen um 2,1 Prozent. Ein Marktteilnehmer beurteilte den Zukauf von Talanx in Lateinamerika positiv. Nach dem jüngsten spekulationsgetriebenen Anstieg gaben Suse am Montag mit Gewinnmitnahmen um 6,4 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

Extrem ruhig ist der nachbörsliche Handel am Pfingstmontag verlaufen. Die Nachrichtenlage war äußerst dünn, und wegen des Feiertags Memorial Day in den USA ruhte dort der Börsenhandel, so dass Impulse von der Wall Street fehlten.

USA - AKTIEN (Freitag, 26.5.)

Fest bis sehr fest - Konjunkturoptimismus drängte die Sorgen um die Schuldenobergrenze vorerst in den Hintergrund, zumal es Berichte gab, die auf Fortschritte in den Gesprächen hindeuteten. Der PCE-Deflator, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, fiel etwas höher aus als erwartet und befeuerte so die Fantasie auf mehr Zinserhöhungen. Derweil ist die Stimmung unter den Verbrauchern besser als angenommen. Der private Konsum steht für rund 70 Prozent des US-BIP. Mit Marvell (+32,4%) legte nach Nvidia ein weiterer Mikrochip-Hersteller kräftig zu, nachdem das Unternehmen ebenfalls erklärt hatte, dass sich KI als wichtiger Wachstumsmotor herausgestellt habe. Gap (+12,4%) vermeldete einen geringeren Verlust als erwartet und eine Verbesserung der Bruttomarge. Workday (+10%) übertraf mit den Ergebnissen die Erwartungen. Bei Costco Wholesale (+4,3%) lagen sowohl Gewinn als auch Umsatz leicht unter den Markterwartungen. Das Unternehmen kann nach eigenen Angaben jedoch trotz der hohen Inflation höhere Mitgliedsbeiträge verlangen.

USA - ANLEIHEN (Freitag, 26.5.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,56 +2,2 4,54 14,0 5 Jahre 3,93 +1,3 3,92 -7,1 7 Jahre 3,87 -1,0 3,88 -9,9 10 Jahre 3,80 -1,6 3,82 -7,6 30 Jahre 3,96 -3,7 4,00 -1,0

Anleihen drehten mit den Inflationsdaten ins Minus vorübergehend ins Minus. Im späteren Verlauf waren die Festverzinslichen wieder etwas gefragt. Marktteilnehmer berichteten jedoch von einem ruhigen Geschäft. Denn der Handel am Anleihemarkt endete vor dem langen Feiertagswochenende schon um 20.00 Uhr MESZ.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:03 Uhr Fr, 17:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,0707 -0,0% 1,0739 1,0704 +0,0% EUR/JPY 150,20 -0,1% 150,68 150,57 +7,0% EUR/CHF 0,9680 -0,1% 0,9714 0,9712 -2,2% EUR/GBP 0,8669 +0,0% 0,8691 0,8683 -2,0% USD/JPY 140,30 -0,1% 140,36 140,65 +7,0% GBP/USD 1,2350 -0,1% 1,2358 1,2328 +2,1% USD/CNH (Offshore) 7,1012 +0,2% 7,0736 7,0736 +2,5% Bitcoin BTC/USD 27.824,81 +0,5% 28.011,10 26.803,04 +67,6%

Der Dollar zeigte sich am Montag weitgehend stabil. Nach der vorläufigen Einigung im Schuldenstreit hätte der Greenback eigentlich nachgeben müssen, weil er als Fluchtwährung uninteressant geworden sei, hieß es am Markt. Die Devisenanalysten der Unicredit sahen den Dollar jedoch durch Zinserhöhungserwartungen gestützt. Die US-Geldmärkte preisten nun eine weitere Zinserhöhung im Juli ein und senkten zugleich ihre Erwartungen an Zinssenkungen zum Jahresende bzw. für Anfang 2024 hin deutlich. Dieser Umstand dürfte den Greenback mittelfristig stützen.

Die türkische Lira gab in Reaktion auf die Wiederwahl von Präsident Erdogan nach und bewegte sich zum US-Dollar in der Nähe ihres jüngsten Rekordtiefs. Eine neuerliche fünfjährige Amtszeit Erdogans berge das Risiko einer "akuten Währungskrise", warnte Minna Kuuisto, Analystin bei der Danske Bank. Wenn der Türkei die Devisen ausgingen, würde die Lira wahrscheinlich "kollabieren", die Inflation "explodieren" und Güter knapp werden, so die Analystin.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,41 72,67 -0,4% -0,26 -9,3% Brent/ICE 76,64 77,10 -0,6% -0,46 -8,5%

Am Ölmarkt machte sich das feiertagsbedingte Fehlen der britischen und US-Marktteilnehmer bemerkbar. Die Umsätze waren gering, die Preise traten mehr oder weniger auf der Stelle. Auf der einen Seite belastete die Angst vor weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank und einer daraus resultierenden geringeren Nachfrage, auf der anderen Seite stützte die Anhebung des US-Schuldendeckels.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.939,42 1.943,10 -0,2% -3,68 +6,3% Silber (Spot) 23,03 23,25 -0,9% -0,22 -3,9% Platin (Spot) 1.030,40 1.029,05 +0,1% +1,35 -3,5% Kupfer-Future 3,68 3,68 +0,1% +0,00 -3,6%

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

USA - CHINA

China hat einen US-Vorschlag für ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder am Rande der Sicherheitskonferenz Shangri-La Dialogue in Singapur offiziell abgelehnt. Das teilte das Pentagon am Montag mit. "China hat uns informiert, dass es unsere Einladung von Anfang Mai für ein Treffen von Minister Austin mit Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu in Singapur diese Woche abgelehnt hat", so das Pentagon. Das Ministerium hob in seiner Stellungahme die Bedeutung offener Kanäle hervor, "um sicherzustellen, dass aus Wettbewerb kein Konflikt" wird.

UKRAINE-KRIEG

Der ukrainische Verteidigungsminister, Oleksij Resnikow, schlägt eine deutsche Unterstützung der sogenannten Kampfjet-Koalition mit Eurofighter-Kampfjets vor. "Wenn Großbritannien und Deutschland ihre Kapazitäten beim Eurofighter zusammenlegen würden, wäre das ein wichtiger Schritt", sagte Resnikow den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

WAHLEN TÜRKEI

Nach der Stichwahl um die Präsidentschaft der Türkei haben internationale Wahlbeobachter Kritik an den Umständen des Urnengangs geäußert. Der zweite Wahlgang habe in einem Umfeld stattgefunden, das "in vielerlei Hinsicht nicht die Bedingungen für demokratische Wahlen" biete, erklärte am Montag Frank Schwabe (SPD), Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und Teil der gemeinsamen Wahlbeobachtungsmission mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). In einer OSZE-Mitteilung war von einer "Bevorteilung" Erdogans die Rede.

NEUWAHLEN GRIECHENLAND

Acht Tage nach der Parlamentswahl in Griechenland sind wie erwartet Neuwahlen ausgerufen worden. Der per Dekret von Staatschefin Katerina Sakellaropoulou angesetzte neue Urnengang findet am 25. Juni statt. Der bis vergangene Woche amtierende konservative Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hatte sich für dieses Datum ausgesprochen. Mitsotakis' Partei Nea Dimokratia (ND) hatte die Wahlen am 21. Mai zwar mit deutlichem Vorsprung gewonnen, jedoch keine alleinige Mehrheit im Parlament erreicht.

INDUSTRIESTROMPREIS

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kritisiert, einen vergünstigten Stromtarif für die Industrie anzubieten. "Ich halte den geplanten Industriestrompreis für heikel", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn wir jetzt die Strompreise nicht massiv subventionieren, wird es einen Strukturwandel geben, ja - aber das ist an sich nicht schlecht." Wenn die besonders energieintensiven Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagerten, würde das die Wertschöpfung in Deutschland nicht entscheidend mindern. "Das können wir verkraften."

AROUNDTOWN

ist mit einem Verlust ins neue Jahr gestartet. Verkäufe aus dem Bestand sorgten für niedrigere Mieteinnahmen, negative Bewertungseffekte drückten das Ergebnis. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen. Die Aroundtown SA verzeichnete im Zeitraum bis Ende März einen Nettoverlust von 22 Millionen Euro nach einem Gewinn von 125 Millionen im Vorjahr. Je Aktie lag der Fehlbetrag bei 4 Cent. Die Bewertungseffekte lagen bei minus 133 Millionen Euro nach positiven 81 Millionen im Vorjahr. Die Nettomieteinnahmen sanken um 4 Prozent auf 297 Millionen Euro, was Verkäufen von Objekten geschuldet war. Aroundtown hat im ersten Quartal Verkäufe im Volumen von 460 Millionen Euro abgeschlossen. Der FFO 1, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, sank um 5 Prozent auf 85 Millionen Euro. Der FFO je Aktie betrug 0,77 Euro.

