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RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF Chart 1 Jahr
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RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
30.05.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 30

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.846800 USD IE00BJXRZJ4029 May 2023

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.570100 USDIE00BJXRZ27329 May 2023

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.118700 USDIE00BLRPQH3129 May 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.829000 USDIE00BLRPQJ5429 May 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 4.497500 USDIE00BLRPRR0429 May 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.173100 USDIE00BLRPRQ9629 May 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.896100 USDIE000HJV1VH329 May 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.545600 USD IE000QRNAC6629 May 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF4.896500 USDIE000RMSPY3929 May 2023

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