DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

China hat einen US-Vorschlag für ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder am Rande der Sicherheitskonferenz Shangri-La Dialogue in Singapur offiziell abgelehnt. Das teilte das Pentagon am Montag mit. "China hat uns informiert, dass es unsere Einladung von Anfang Mai für ein Treffen von Minister Austin mit Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu in Singapur diese Woche abgelehnt hat", so das Pentagon. Das Ministerium hob in seiner Stellungahme die Bedeutung offener Kanäle hervor, "um sicherzustellen, dass aus Wettbewerb kein Konflikt" wird. Die Ablehnung Chinas eines Treffens von Lloyd Austin und seinem neuen chinesischen Amtskollegen Li Shangfu sei "ungewöhnlich unverblümt" formuliert worden, sagten US-Vertreter. Die USA wollten China "mit allen Mitteln unterdrücken und Chinas Vertreter, Institutionen und Unternehmen weiterhin mit Sanktionen belegen", sagte der Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, Liu Pengyu, dem Wall Street Journal. In der Vergangenheit sind solche Treffen erst in letzter Minute zustande gekommen, darunter auch das Meeting von Austin mit seinem damaligen Amtskollegen im vergangenen Jahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

22:15 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 99,0 zuvor: 101,3

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.222,75 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.387,75 +0,4% Nikkei-225 31.369,43 +0,4% Hang-Seng-Index 18.411,68 -0,8% Kospi 2.582,65 +0,9% Shanghai-Composite 3.191,54 -0,9% S&P/ASX 200 7.211,70 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien ist die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit am Dienstag schon wieder verflogen. Stattdessen rücken die angespannten Beziehungen zwischen China und den USA in den Blick, nachdem Peking ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder abgelehnt hat. Auf den chinesischen Börsen lastet daneben die unerwartet langsame Erholung der heimischen Wirtschaft von den Pandemiefolgen, die sich aus den jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten herauslesen ließ. Gut behauptet zeigt sich derweil der Nikkei-225-Index in Tokio. Hier stützt der im Vergleich zum Yen festere US-Dollar, der die Absatzchancen japanischer Exportunternehmen auf dem Weltmarkt verbessert. In Seoul tendiert der Kospi fester. Der südkoreanische Aktienmarkt war am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Marktteilnehmer sprechen von einer nachgeholten positiven Reaktion auf die Entwicklung im US-Schuldenstreit.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 26.5.)

Newell Brands zeigten sich volatil. Nachdem sie zunächst um über 3 Prozent nachgegeben hatten, beendeten sie das Geschäft nach der Schlussglocke mit einem knappen Abschlag von 0,3 Prozent. Das Konsumgüterunternehmen hatte einen Umstrukturierungs- und Sparplan verkündet. Ein Einsparprogramm bei Castellum kam auch nicht positiv an. Die Titel verloren mit der Ankündigung im regulären Handel zunächst 8,6 Prozent, erholten sich dann aber nach der Schlussglocke immerhin um 2,1 Prozent. Nach Vorlage von Geschäftszahlen gaben OptimumBank 3,1 Prozent ab.

WALL STREET (Freitag, 26.5.)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.093,34 +1,0% 328,69 -0,2% S&P-500 4.205,45 +1,3% 54,17 +9,5% Nasdaq-Comp. 12.975,69 +2,2% 277,59 +24,0% Nasdaq-100 14.298,41 +2,6% 359,88 +30,7% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 816 Mio 911 Mio Gewinner 2.056 1.032 Verlierer 917 1.936 Unverändert 109 111

Fest bis sehr fest - Konjunkturoptimismus drängte die Sorgen um die Schuldenobergrenze vorerst in den Hintergrund, zumal es Berichte gab, die auf Fortschritte in den Gesprächen hindeuteten. Der PCE-Deflator, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, fiel etwas höher aus als erwartet und befeuerte so die Fantasie auf mehr Zinserhöhungen. Derweil ist die Stimmung unter den Verbrauchern besser als angenommen. Der private Konsum steht für rund 70 Prozent des US-BIP. Mit Marvell (+32,4%) legte nach Nvidia ein weiterer Mikrochip-Hersteller kräftig zu, nachdem das Unternehmen ebenfalls erklärt hatte, dass sich KI als wichtiger Wachstumsmotor herausgestellt habe. Gap (+12,4%) vermeldete einen geringeren Verlust als erwartet und eine Verbesserung der Bruttomarge. Workday (+10%) übertraf mit den Ergebnissen die Erwartungen. Bei Costco Wholesale (+4,3%) lagen sowohl Gewinn als auch Umsatz leicht unter den Markterwartungen. Das Unternehmen kann nach eigenen Angaben jedoch trotz der hohen Inflation höhere Mitgliedsbeiträge verlangen.

US-ANLEIHEN (Freitag, 26.5.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,56 +2,2 4,54 14,0 5 Jahre 3,93 +1,3 3,92 -7,1 7 Jahre 3,87 -1,0 3,88 -9,9 10 Jahre 3,80 -1,6 3,82 -7,6 30 Jahre 3,96 -3,7 4,00 -1,0

Anleihen drehten mit den Inflationsdaten ins Minus vorübergehend ins Minus. Im späteren Verlauf waren die Festverzinslichen wieder etwas gefragt. Marktteilnehmer berichteten jedoch von einem ruhigen Geschäft. Denn der Handel am Anleihemarkt endete vor dem langen Feiertagswochenende schon um 20.00 Uhr MESZ.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0691 -0,2% 1,0710 1,0731 -0,1% EUR/JPY 150,18 -0,1% 150,37 150,77 +7,0% EUR/GBP 0,8664 -0,0% 0,8666 0,8690 -2,1% GBP/USD 1,2339 -0,2% 1,2359 1,2350 +2,0% USD/JPY 140,47 +0,1% 140,39 140,50 +7,1% USD/KRW 1.325,03 +0,2% 1.323,04 1.323,43 +5,0% USD/CNY 7,0960 +0,3% 7,0730 7,0647 +2,9% USD/CNH 7,1051 +0,3% 7,0848 7,0800 +2,6% USD/HKD 7,8325 +0,1% 7,8284 7,8313 +0,3% AUD/USD 0,6511 -0,4% 0,6539 0,6531 -4,5% NZD/USD 0,6031 -0,4% 0,6054 0,6050 -5,0% Bitcoin BTC/USD 27.732,36 +0,2% 27.674,30 27.889,33 +67,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich am Montag weitgehend stabil. Nach der vorläufigen Einigung im Schuldenstreit hätte der Greenback eigentlich nachgeben müssen, weil er als Fluchtwährung uninteressant geworden sei, hieß es am Markt. Die Devisenanalysten der Unicredit sahen den Dollar jedoch durch Zinserhöhungserwartungen gestützt. Die US-Geldmärkte preisten nun eine weitere Zinserhöhung im Juli ein und senkten zugleich ihre Erwartungen an Zinssenkungen zum Jahresende bzw. für Anfang 2024 hin deutlich. Dieser Umstand dürfte den Greenback mittelfristig stützen.

Die türkische Lira gab in Reaktion auf die Wiederwahl von Präsident Erdogan nach und bewegte sich zum US-Dollar in der Nähe ihres jüngsten Rekordtiefs. Eine neuerliche fünfjährige Amtszeit Erdogans berge das Risiko einer "akuten Währungskrise", warnte Minna Kuuisto, Analystin bei der Danske Bank. Wenn der Türkei die Devisen ausgingen, würde die Lira wahrscheinlich "kollabieren", die Inflation "explodieren" und Güter knapp werden, so die Analystin.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,36 72,67 -0,4% -0,31 -9,4% Brent/ICE 76,62 77,1 -0,6% -0,48 -8,5%

Am Ölmarkt machte sich das feiertagsbedingte Fehlen der britischen und US-Marktteilnehmer bemerkbar. Die Umsätze waren gering, die Preise traten mehr oder weniger auf der Stelle. Auf der einen Seite belastete die Angst vor weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank und einer daraus resultierenden geringeren Nachfrage, auf der anderen Seite stützte die Anhebung des US-Schuldendeckels.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.935,77 1.943,10 -0,4% -7,34 +6,1% Silber (Spot) 23,00 23,25 -1,1% -0,25 -4,1% Platin (Spot) 1.029,60 1.029,05 +0,1% +0,55 -3,6% Kupfer-Future 3,64 3,68 -1,2% -0,04 -4,6%

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

NORDKOREA / SPIONAGE

Nordkorea will den Staatsmedien zufolge im Juni einen Spionagesatellit ins All schießen. Dieser werde benötigt, um militärische Bewegungen der USA und ihrer Verbündeten in Echtzeit zu verfolgen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag unter Berufung auf einen ranghohen Militärvertreter.

WALT DISNEY

Der Film "Die kleine Meerjungfrau" hat in den ersten drei Tagen 95,5 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Insgesamt spielte "Die kleine Meerjungfrau" am viertägigen Feiertagswochenende schätzungsweise 117,5 Millionen Dollar ein, was laut Comscore das fünfthöchste Ergebnis für das Memorial-Day-Wochenende darstellt.

ARBEITSLOSENQUOTE JAPAN

Die Arbeitslosenquote betrug im April 2,6 Prozent. Ökonomen hatten im Konsens mit 2,7 Prozent gerechnet.

