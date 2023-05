DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRUNDERWERBSSTEUER - Sparkassenpräsident Helmut Schleweis hat sich für eine steuerliche Entlastung beim privaten Immobilienkauf ausgesprochen. "Wir schlagen vor, zumindest die Grunderwerbssteuer auf selbstgenutztes Wohneigentum abzuschaffen", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Neben der Zinswende der EZB, die er grundsätzlich begrüße, machten hohe Baupreise, Planungskosten mit Gebühren und die Grunderwerbsteuer oft den Traum vom Eigenheim zunichte. "Alles zusammen hat zur Folge, dass sich eine Familie mit zwei durchschnittlichen Gehältern praktisch kein Wohneigentum mehr leisten kann - das ist nicht akzeptabel", sagte Schleweis. (RND)

FACHKRÄFTEMANGEL - Der Direktor des arbeitnehmernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), Michael Hüther, hat angesichts des Fachkräftemangels eine längere Arbeitszeit gefordert - und auch die aktuellen Feiertagsregelungen infrage gestellt. "Nur auf Zuwanderung zu setzen, ist eine egoistische Haltung. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir hierzulande unsere Arbeitszeit erhöhen können - sei es durch mehr Wochenarbeitsstunden oder über neue Feiertagsregelungen", sagte Hüther den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei für die Regierung bequem, ausschließlich auf Zuwanderung setzen zu wollen, es werde aber nicht funktionieren, mahnte der IW-Chef. "Man muss erstmal die Leute auf der Welt finden, die unbedingt unsere Arbeit machen wollen." (Funke Mediengruppe)

INDUSTRIESTROMPPREIS - Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi hat sich für einen Industriestrompreis von 4 Cent pro Kilowattstunde ausgesprochen. Die von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ins Spiel gebrachten sechs Cent netto seien im internationalen Wettbewerb immer noch zu viel, sagte Fahimi im Interview mit dem Handelsblatt. Kanzler Olaf Scholz habe sich schon 2021 für einen Zielpreis von 4 Cent pro Kilowattstunde ausgesprochen. "Das ist tatsächlich die bessere Zielgröße", sagte die Gewerkschafterin. Statt der von Habeck kalkulierten 30 Milliarden bis 2030 seien dann 50 Milliarden Euro an Subventionen nötig. (Handelsblatt)

UNGARN - Vor einem Treffen der EU-Europaminister an diesem Dienstag hat Außenamts-Staatsministerin Anna Lührmann die Einschränkung von Grundrechten in Ungarn kritisiert. Trotz vereinzelter Fortschritte in Fragen der Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn gebe es weiter "gewichtige Defizite", sagte die Grünen-Politikerin dem Tagesspiegel. "In Ungarn betrifft das vor allem die Medienfreiheit und die ständig verlängerten Notstandsgesetze", so Lührmann. "Hier wird unser Druck nicht nachlassen." Die Vertreter Ungarns und Polens müssen sich am Dienstag unter anderem Fragen zur Korruptionsbekämpfung, der Medienfreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz stellen. Gegen beide Staaten laufen EU-Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7. (Tagesspiegel)

HEIZUNGSGESETZ - Vor dem Gespräch zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Vertretern der drei Ampelfraktionen hat FDP-Vize Wolfgang Kubicki das umstrittene Gebäudeenergiegesetz grundsätzlich infrage gestellt. "Es ist kein Geheimnis, dass die Freien Demokraten eine Lösung bevorzugen, die sich vornehmlich auf den Emissionshandel stützt, wir bleiben aber für konstruktive Vorschläge, die sozialverträglich sind und keine Überforderung der Menschen verursachen, offen", sagte Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Kubicki rief Habeck dazu auf, den von der FDP-Bundestagsfraktion eingereichten Fragenkatalog zum Heizungsgesetz schriftlich zu beantworten. (Funke Mediengruppe)

RÜSTUNGSINDUSTRIE - Dass Großaufträge der Bundeswehr wie bei neuen Kampfjets, Transporthubschraubern oder einem Luftabwehrschirm derzeit häufig ins Ausland gehen, hat Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz im Sinne einer schnelleren Beschaffung verteidigt. "Zeitenwende heißt für die deutsche Rüstungsindustrie nicht, dass sie jetzt automatisch mehr Geschäfte macht", sagte er dem Tagesspiegel. "Sie muss etwas dafür tun, damit die Bundeswehr in Deutschland einkauft. Sie muss leistungsfähig und schnell sein." Als bestes Beispiel nannte er das Luftabwehrsystem Iris-T SLM für den Nahbereich, das der deutsche Hersteller Diehl Defence produziert. (Tagesspiegel)

NATO - Knapp zwei Wochen vor Beginn der größten Luftübung seit Bestehen der Nato hat der Inspekteur der Luftwaffe deren Bedeutung für die Sicherheit hervorgehoben und um Verständnis für mögliche Einschränkungen im zivilen Luftverkehr geworben. "So sieht für mich glaubwürdige Abschreckung aus", sagte Generalleutnant Ingo Gerhartz dem Tagesspiegel zu der vom 12. bis 23. Juni geplanten Übung unter deutscher Federführung namens Air Defender. Sie solle zeigen, dass das Bündnis "im Ernstfall schnell handeln kann. Von rund 250 beteiligten Flugzeugen kommen dem Luftwaffen-Inspekteur zufolge etwa 100 aus den USA: "Sie werden innerhalb von Stunden über Europa einsatzfähig sein. Das stärkt unsere transatlantische Verbindung im Krisenfall." (Tagesspiegel)

SPIONAGE - Russische "Forschungsschiffe" spähen nach Recherche skandinavischer Medien bereits Offshore-Windparks, Gas- und Stromleitungen aus. Vergangenen Monat berichtete ein Konsortium der nordischen Sender DR, SVT, NRK und Yle, russische Spionageschiffe seien in skandinavischen Gewässern unterwegs, einschließlich der Nordsee. Die Schiffe kartierten Offshore-Windparks, Gas- und Stromleitungen und bereiteten sich auf mögliche Sabotageakte vor, sollte es zu einem direkten Konflikt mit der Nato kommen, glauben Experten und Geheimdienstquellen laut der skandinavischen Recherche. Mindestens 50 russische Schiffe, die in den vergangenen zehn Jahren identifiziert wurden, fuhren in den Augen der Experten verdächtige Routenmuster. (Welt)

