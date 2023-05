DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: Neukunde für Montana Aerospace - Kommerzielles Raumfahrtunternehmen profitiert von Aluminium-Kompetenz und One-Stop-Shop-Konzept

Reinach (pta/30.05.2023/08:00) - Mehrjähriger Liefervertrag für hochkomplexe Aluminiumkomponenten aus dem neuen Produktionsstandort Baia Mare

Die Montana Aerospace AG freut sich über einen Neu-Kunden aus der kommerziellen Raumfahrt. Ein mehrjähriger Vertrag wurde vor kurzem mit der Aerostructures Division Universal Alloy Corporation (UAC) Europe unterzeichnet und beinhaltet die Lieferung hochkomplexer Aluminiumkomponenten, die aus der neuen Produktionsanlage in Baia Mare (Rumänien) kommen werden.

"In der Raumfahrt gelten die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards und genau hier punktet Montana Aerospace mit einem hochintegrierten Produktionsprozess von der Legierung über die Extrusion, bis zur Bearbeitung und dem sub-assembly", erklärt Kai Arndt, Co-CEO der Montana Aerospace AG, einem der weltweit führenden Lieferanten von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt-, E-Mobilitäts- und Energieindustrie.

Die Aerostructures Division der Montana Aerospace greift bei der Produktion der hochkomplexen Aluminiumkomponenten auf jahrzehntelange Erfahrung, Know-how und modernste Fertigungstechnologien zurück. "Mit unserem einzigartigen One-Stop-Shop-Konzept sind wir der ideale Partner für die Luft- und Raumfahrt. Unseren Neukunden hat überzeugt, dass wir von der Entwicklung bis zur Herstellung systemkritischer Komponenten und komplexer Baugruppen alles aus einer Hand leisten können."

Für Brian Weed, CEO der UAC Europe ist der neue Liefervertrag mit dem privaten Raumfahrtunternehmen eine Bestätigung für die engagierten Teams an allen Unternehmensstandorten: "In den vergangenen Jahren haben wir gerade in Europa unsere Produktionskapazitäten und unsere Fertigungskompetenzen massiv ausgebaut. Diese Investitionen machen sich nun bezahlt - wir dürfen mit den innovativsten Raumfahrtunternehmen der Welt zusammenarbeiten und gemeinsam die Grenzen verschieben."

Über Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 6.700 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 22 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

