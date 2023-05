Warimpex verbucht im 1. Quartal 2023 ein Umsatz-Plus von 52 Prozent auf 12,9 Mio. Euro. Vor allem die Performance der Hotels verdoppelte sich nach einem pandemiebedingt schwächeren Vergleichsquartal und auch die Umsatzerlöse im Bürobereich erhöhten sich durch höhere Vermietungsgrade in Polen und neu vermietete Flächen in St. Petersburg deutlich. Gleichzeitig fielen negative Immobilienbewertungsergebnisse, welche im 1. Quartal des Vorjahres anfielen, weg. Somit wurde ein Periodenergebnis in Höhe von 1,4 Mio. Euro verzeichnet, in der Vorjahresperiode waren es -4,4 Mio. Euro. Das EBITDA erhöhte sich von 2,9 Mio. Euro auf 5,6 Mio. Euro, das EBIT von -1,3 Mio. Euro auf 5,3 Mio. Euro. Im Bereich Büro-Entwicklung befinden sich einige neue Projekte bereits in Bau - und andere noch ...

