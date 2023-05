Am Dienstag stehen in der Eurozone unter anderem Geld- und Kreditdaten der EZB auf dem Programm. Zudem veröffentlicht die EU-Kommission ihren Konjunkturindikator.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar weiter nachgegeben und ist unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen. Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,0684 Dollar und damit so wenig wie zuletzt im März. Aktuell notiert der Euro wieder etwas höher auf 1,0693 Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken verharrt der Euro auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2022.

