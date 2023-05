Am Montag blieb die Börse in New York aufgrund des Memorial Day geschlossen, weshalb der Dollar-Kurs der Amazon-Aktie noch immer vom letzten Freitag gilt. An diesem Tag verzeichneten die Papiere des E-Commerce-Riesen an der Nasdaq einen beachtlichen Anstieg: Von 115,00 USD stiegen sie um fünf Prozent auf etwas über 120,00 USD - erstmalig seit Oktober. Die meisten Analysten sind jedoch der Meinung, dass dies für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...