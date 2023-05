Der Schweizer Vermögensverwalter Swiss Investment Solution erweitert sein Festgeld- und Tagesgeld-Portfolio. Erstmals können Anleger ihr Kapital bei US-amerikanischen Banken parken.

Bereits in der Vergangenheit war die Swiss Investment Solution an Fonds der JP Morgan Chase Bank beteiligt, nun wird das größte Geldhaus der USA in das Festgeld-Portfolio aufgenommen. Weitere Partnerbanken sind laut CEO Benjamin Hain die Citigroup und Bank of America.

Dies sei eine strategisch wichtige Entscheidung und logische Folge des zur Zeit sehr starken amerikanischen Zinsmarktes, wie die Swiss Investment Solution Zentrale am Freitag in Genf mitteilte. Ein weiterer Grund dürfte das immer stärker werdende Interesse der Anleger am amerikanischen Zinsmarkt sein. Wer sein Geld in US-Dollar auf dem nordamerikanischen Kontinent anlegt, profitiert seit Langem nicht nur von höheren Zinsen als in Europa, auch die Einlagensicherung der US-Bankenaufsicht ist mit 250.000 US-Dollar pro Anleger und Bank weit über dem Europäischen Pendant.

Erst kürzlich hatte Swiss Investment Solution mit einer erneuten Kapitalerhöhung für Aufsehen auf dem europäischen Finanzmarkt gesorgt.

Im Zuge des Börsenganges hatte das Genfer Investmenthaus bereits angekündigt, von den erwarteten Erlösen aus dem IPO Teile des Geldes in die Ausweitung des Asien- und Nordamerika-Geschäftes einfließen zu lassen.

Die Swiss Investment Solution ist seit 15 Jahren auf dem Finanzmarkt aktiv und verfügt über eine vielfältige und weithin als seriös bekannte, anerkannte Expertise in unterschiedlichen Bereichen der Kapitalanlage. Von der Vermögensverwaltung über die Vermittlung von Festgeld (https://swissinvestmentsolution.com/), Tagesgeld oder Aktien bis hin zur Begleitung institutioneller Kunden bei Übernahmen und Fusionen bildet das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum ab. Ende des Jahres vollzieht die Swiss Investment Solution nun selbst den Gang an die Börse, nachdem sie zuvor schon federführend an einer dreistelligen Zahl von IPOs beteiligt war.

Einen großen Wert legt die Swiss Investment Solution auf Erfahrung und die eingehende Analyse der möglichen Investmentchancen im Vorfeld des Einsatzes in der Vermögensverwaltung. Mit großem Stolz blickt das Unternehmen auf lange Jahre der unabhängigen und seriösen Prüfung und Einschätzung der von ihr vermittelten Anlageprodukte zurück.

Sowohl institutionelle als auch private Klienten haben seit Jahren durchweg positive Erfahrungen mit der Swiss Investment Solution (https://swissinvestmentsolution.com/).

Jetzt wagt die Swiss Investment Solution selbst den Sprung an die Börse und rechnet mit einem großen Interesse seitens der potenziellen Investoren. Ende des Jahres ist es so weit. Der Name, den sich die Swiss Investment Solution in den vergangenen Jahrzehnten am Markt erarbeitet hat, sorgte für eine hohe Nachfrage nach den angebotenen Aktien.

